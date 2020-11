"Wir wollen keine Islamisten und keine Islamhasser in Berlin"

Nach den Anschlägen in Wien, Nizza und Paris hat sich der Berliner Innensenator Geisel für ein entschiedenes Vorgehen gegen Islamisten ausgesprochen. CDU-Fraktionschef Dregger übte Kritik am Senat und forderte zu Protesten gegen islamistischen Terror auf.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat vor dem Hintergrund der islamistischen Anschläge in Paris, Nizza, Dresden und Wien ein entschiedenes Vorgehen gegen Islamisten gefordert. Bei der Strafverfolgung sei klar, dass größter Verfolgungsdruck und harte Strafen notwendig seien, sagte Geisel bei der Aktuellen Stunde zum Thema Islamismus in Berlin während der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses am Donnerstag. Werte wie Freiheit und Toleranz dürften aber nicht über Bord geworfen werden. "Unsere Stärke muss das Respektieren von anderen Lebensentwürfen sein", sagte Geisel.

"Es ist wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen", so der Innensenator. "Ein Islamist ist ein Islamist." Aber in Berlin seien auch Zehntausende friedliebender Muslime zu Hause, sagte Geisel. Es seien Populisten, die sie mit Islamisten gleichsetzten. "Wir wollen keine Islamisten in der Stadt. Aber wir wollen auch keine Islamhasser."