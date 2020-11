Auseinandersetzung in Berlin

Nach brutalen Auseinandersetzungen zwischen einem arabischen Clan und einer tschetschenischen Bande in zwei Berliner Bezirken setzt die Polizei eine Ermittlergruppe ein. Es wird vermutet, dass es zu weiteren Eskalationen kommen könnte.

Nach mehreren brutalen Übergriffen zwischen einem arabischen Clan und einer tschetschenischen Bande Anfang November in Berlin hat die Polizei eine eigene Ermittlergruppe (EG) eingesetzt. Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die EG "Hammer" führe derzeit mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung, so Slowik.

Vor etwa einer Woche hatte es kurz nacheinander drei Auseinandersetzungen der beiden Gruppen in den Stadtteilen Neukölln und Gesundbrunnen gegeben. Am Montag erklärte Slowik im Ausschuss, dass die Polizei die Auseinandersetzungen zwischen arabisch- und tschetschenisch-stämmigen Personen bereits seit Juli registriere.