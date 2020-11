Die Berliner Polizei geht zur Zeit mit 40 Disziplinarverfahren gegen mutmaßliche Rechtsextremisten in den eigenen Reihen vor. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte der Zeitung "Die Welt" [ welt.de ] am Dienstag, bei der Hälfte der Fälle laute das Ziel, die Beamten aus dem Dienst zu entfernen. Die Polizeiführung widme sich diesem Thema intensiv. Slowik betonte aber, dass 99,9 Prozent der Beschäftigten bei der Polizei fest auf dem Boden des Grundgesetzes stünden. Sie seien alle genervt davon, dass einige wenige ihren Ruf beschmutzten.

Anfang Oktober berichtete das ARD-Magazin "Monitor" [wdr.de] , dass sich 25 Berliner Polizeibeamte jahrelang in einer Chatgruppe austauschten, in der offenbar rechtsextremistische Inhalte geteilt wurden. D ie Teilnehmer sollen dabei Flüchtlinge mit Vergewaltigern oder Ratten verglichen haben . Muslime sollen als "fanatische Primatenkultur" und Neonazis als mögliche "Verbündete" bezeichnet worden sein. Ein Sprecher der Polizei nannte die Inhalte "disziplinarwürdig und strafbar", es sei ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Bei einem Einsatz am 3. Oktober am Rande einer Demonstration der rechtsextremistischen Partei "Der III. Weg" in Berlin trug ein Polizist zudem auf seinem Einsatzanzug einen Aufnäher mit einem Symbol der rechtsextremen Szene. Die Polizei gab später an, den Beamten identifiziert zu haben.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte in einem Lagebild Meldungen der Länderpolizeistellen über rechtsextremistische Verdachtsfälle zusammengetragen. Aus Berlin wurden demnach bis Ende März 53 solcher Fälle gemeldet. Nach Polizeiangaben wurden im Jahr 2019 wegen Verdacht auf Rechtsextremismus bereits 17 Disziplinarverfahren geführt.

Der Berliner Innensenator, Andreas Geisel (SPD) hatte im August angekündigt, einen Extremismusbeauftragten zu berufen, um möglichen verfassungsfeindlichen Entwicklungen bei der Berliner Polizei entgegenzuwirken.