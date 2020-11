Polizei löst illegales Bordell in Berlin-Lichtenberg auf

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Freitag ein illegales Bordell in einem Gastronomiebetrieb in Berlin-Lichtenberg aufgelöst. Eine 43-jährige Frau wurde wegen des Verdachts der Ausbeutung von Prostituierten laut Angaben der Polizei festgenommen.

Demnach meldete ein Anrufer über den Notruf der Polizei am Donnerstag gegen 21.30 Uhr, dass mehrere Personen einen Hauseingang an der Rosenfelder Straße betreten haben sollen. Der Anrufer habe den Verdacht geäußert, dass dort möglicherweise der Prostitution nachgegangen werde. Als Polizisten kurz darauf das Gebäude betraten, sollen nach Angaben der Polizei mehrere leicht bekleidete Personen, darunter auch eine gänzlich nackte Person, aus den Fenstern im Erdgeschoss des Hauses geflüchtet sein.

Die Einsatzkräfte trafen in dem Haus auf vier Frauen im Alter von 16, 26, 29 und 43 Jahren und auf drei Männer im Alter von 26, 38 und 51 Jahren. Nach Feststellung aller Identitätenen ließen die Einsatzkräfte alle Frauen und Männer am Ort. Gegen die 43-jährige Frau ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Ausbeutung von Prostituierten und wegen Eröffnung eines Prostitutionsgewerbes. Die übrigen Beteiligten wurden laut Polizei als Zeugen erfasst.