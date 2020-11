Berlin und Brandenburg bekommen jeweils einen unabhängigen Polizei- und Bürgerbeauftragten. In Berlin hat darüber am Donnerstag das Abgeordnetenhaus mit der Mehrheit der rot-rot-grünen Koalition entschieden. Der oder die Beauftragte soll ab 2021 Konflikte zwischen Bürgern und Behörden schlichten. Das Amt soll beim Abgeordnetenhaus angesiedelt sein.

In Brandenburg liegt ein entsprechender Gesetzesentwurf dem Kabinett vor, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Der oder die Beauftragte soll in Brandenburg nicht, wie zunächst diskutiert, im Innenministerium angesiedelt werden, sondern beim Brandenburger Landtag.