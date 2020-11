Mike Schubert kündigt Protest gegen "Reichsbürger"-Demo in Potsdam an

Nach Angaben der Polizei soll die Kundgebung in der Nähe des Neuen Palais stattfinden. Anlass ist laut Veranstaltungstitel der Jahrestag der Abdankung des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. am 28. November 1918.

Der Potsdamer Bürgermeister Mike Schubert (SPD) hat eine für Samstag geplante Demonstration sogenannter Reichsbürger und Monarchisten kritisiert. Man sehe mit Sorge, dass sich Bürger mit ihren Positionen außerhalb des Grundgesetzes stellen, heißt es in einer Mitteilung Schuberts.

200 Teilnehmer in Wittenberge

Das Bündnis "Potsdam! bekennt Farbe" kündigte an, sich künstlerisch-kreativ mit der angemeldeten Versammlung der sogenannten Reichsbürger auseinandersetzen. Eine normale Demonstration sei derzeit aufgrund der Pandemie nicht möglich, erklärte das Bündnis am Freitag in einer Mitteilung.

Der künstlerische Protest diene dazu, der gefährlichen und antidemokratischen Ideologie der Reichsbürger etwas entgegenzusetzen und die Botschaft des Potsdamer Bündnisses einer zukunftsorientierten, toleranten und demokratischen Gesellschaft zu verkünden.