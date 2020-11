Der Thronfolger sagte am Sonntag im Bundestag, durch die grausamen Verwerfungen der Weltkriege seien diese Beziehungen überschattet worden. In den letzten 75 Jahren sei es beiden Ländern aber gelungen, zu einem guten Verhältnis zurückzufinden. Man müsse aber wachsam bleiben gegen alle Bedrohungen.

Prinz Charles ist das erste Mitglied der Königlichen Familie an der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag teilgenommen hat.

Der britische Thronfolger und seine Ehefrau Herzogin Camilla waren am Samstagabend auf dem Flughafen BER gelandet. Am Vormittag legte der 72-Jährige einen Kranz an der Neuen Wache im Zentrum Berlins nieder. An der Zeremonie nahmen auch Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer teil. Die Neue Wache in Berlin-Mitte ist seit 1993 die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik für die Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft.

Der diesjährige Volkstrauertag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und an die Toten beider Weltkriege ist der deutsch-britischen Freundschaft gewidmet. Bundespräsident Steinmeier hat in seinem Totengedenken auch an die Opfer terroristischer und extremistischer Anschläge und Morde der jüngsten Zeit erinnert.