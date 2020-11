Bild: imago images/Peter Homann

Interview | 30 Jahre Räumung Mainzer Straße - "Sowas möchte ich nie wieder erleben"

14.11.20 | 16:11 Uhr

3.000 Polizisten, Hubschrauber, Wasserwerfer: Vor 30 Jahren räumte die Berliner Polizei zwölf besetzte Häuser in der Mainzer Straße in Friedrichshain. Für den Besetzer Freke Over war die Räumung das Ende eines Traums - und ließ ihn traumatisiert zurück.

rbb|24: Hallo Herr Over, Sie haben 1990 in der Mainzer Straße in einem der besetzten Häuser gelebt. In welchem - und wie alt waren Sie da? Freke Over: Ich war 23 Jahre alt, als ich in der Mainzer Straße 7 lebte. Das war das "Spaß-Guerilla-und-Sponti-Haus". "Anarchie statt Deutschland" war das, was über unserer Kneipe stand und das war auch ein bisschen unser damaliges Motto. In der Mainzer Straße waren zwölf Häuser von ganz unterschiedlichen Bewohnern besetzt: Da gab es das Frauen- und Lesbenhaus, das Tuntenhaus, das der Autonomen, die Party-Guerilla, die humorlosen Hippies und auch die Architekturstudenten, die Jugend-Antifa und das Schwabenhaus.

Zur Person privat Ehemaliger Hausbesetzer - Freke Over Freke Over (52) zählte 1990 zu den rund zweihundert Besetzern der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain. Die zwölf besetzten Häuser wurden von 12. bis 14. November 1990 mit einem Polizeiaufgebot von 3.000 Beamten geräumt. Heute lebt Over in Brandenburg, betreibt ein Ferienheim und sitzt für die Linke in der Stadtverordnetenversammlung Rheinsberg.

Sie haben heute Kinder in dem Alter, in dem sie damals waren. Sagen Sie denen, es ist cool, Hausbesetzer zu sein und sie sollten das machen? Das kann man in dem Alter ja ganz gut selbst entscheiden. Dazu braucht man nicht Papis Tipps. Meine Kinder sind alle drei politisch – aber nicht unbedingt auf dem Weg, mir in die Fußstapfen als Hausbesetzer zu folgen.

Was wollten Sie damals mit den Hausbesetzungen erreichen? In der Mainzer Straße hatten wir alle das ganz große Ziel, Freiräume schaffen zu wollen. Wir wollten andere Lebensformen ermöglichen. Wir haben damals eine Kampagne namens "Bürgerdiplomatie von unten" ins Leben gerufen. Wir wollten in diesem kurzen Sommer der Anarchie andere Formen deutsch-deutschen Zusammenlebens schaffen. In diesem ersten Jahr nach den Jahren der Trennung haben Menschen aus Ost und West zum ersten Mal wieder gemeinsam miteinander gelebt. Für mich sind die besetzten Häuser 1990 in Ostberlin das größte Projekt deutsch-deutscher Annäherung. Normalerweise hat man sich besucht. Wir sind sehr viel weiter gegangen – wir haben zusammengelebt.

Sie kamen aus Westdeutschland. Wie viele der Besetzer kamen denn aus dem Osten, wie viele aus dem Westen? Und hat das überhaupt eine Rolle gespielt? Man hat die unterschiedliche Sozialisation natürlich immer mal gemerkt. Mal kam der eine ins Grübeln, mal stockte der andere. In der Mainzer Straße insgesamt waren unter den Hausbesetzern etwa ein Drittel aus dem Osten und zwei Drittel aus dem Westen. Es war also eher West-lastig. Insgesamt war die Ostberliner Besetzerszene aber doch mehrheitlich eher von Ostbürgern dominiert.

Räumung und Proteste rund um die Mainzer Straße

Bild: imago images/Jürgen Ritter Kurz nach Mauerfall standen in Ost-Berlin hunderte Häuser aus der Gründerzeit leer - sie waren marode, viele von ihnen waren für den Abriss vorgesehen und sollten nach dem Willen des Magistrats von Ost-Berlin durch moderne Plattenbauten ersetzt werden. Dann kam der Mauerfall und die Abrisspläne wurden gestoppt.

Bild: Umbruch-Bildarchiv Im Frühjahr 1990 wurden durch einen Aufruf in der linken Zeitung "interim" in Westberlin zahlreiche leerstehende Häuser benannt. Viele von ihnen wurden in der Folgezeit besetzt. Im Sommer gab es in Ost-Berlin rund 130 besetzte Häuser, allein 90 davon befanden sich in Friedrichshain. Der Ost-Berliner Magistrat ließ zunächst nicht räumen. Fotos: Umbruch Bildarchiv, Bilderstrecke über die Räumung der Mainzer Straße

Bild: Umbruch-Bildarchiv In der Mainzer Straße war eine komplette Straßenseite entmietet worden und stand leer. Anfang Mai wurden hier zwölf Häuser besetzt, nach und nach zogen rund 250 Menschen ein und nahmen die Häuser in Besitz. Ein Besetzerrat versuchte, pauschal für alle besetzten Häuser Verträge auszuhandeln. Fotos: Umbruch Bildarchiv, Bilderstrecke über die Räumung der Mainzer Straße

Bild: imago images/Werner Schulze Mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober änderte sich die Situation. Die Verhandlungen mit den Besetzern wurden beendet. Die Verwaltung begründete das mit unklaren Besitzverhätnissen. Die Wohnungsbaugesellschaften sollten mit jeder Hausgemeinschaft einzelne Verträge aushandeln. Das lehnten die Besetzer ab. Gleichzeitig ging die Polizeigewalt in Berlin auf den Westberliner Senat über, der im Westteil der Stadt nach dem Konzept der "Berliner Linie" neu besetzte Häuser räumen ließ.

Bild: imago images/Werner Schulze Auch im Ostteil wurden jetzt erste Häuser geräumt. Nach einer Solidaritätsdemonstration kam es am 12. November zur Straßenschlacht zwischen Besetzern der Mainzer Straße und der Polizei. Spätestens ab diesem Tag rechneten die Besetzer mit Räumung und bauten massive Barrikaden auf. Am 13. November stellte die Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain einen Räumungsantrag für 27 Häuser - unter anderem die zwölf in der Mainzer Straße.

Bild: imago images/Werner Schulze Am frühen Morgen des 14. November näherte sich die Polizei mit 3.000 Einsatzkräften den beiden Ausgängen der Mainzer Straße. Viele Beamte waren für den Einsatz aus Westdeutschland angefordert worden. Im Einsatz waren Wasserwerfer, Hubschrauber und Räumpanzer. Unterstützerinnen hatten sich versammelt, um den Zugang zur Mainzer Straße zu blockieren. Eine Menschenkette, an der sich auch der Bezirksbürgermeister beteiligte, wurde mit Wasserwerfern aufgelöst.

Bild: imago images/Werner Schulze Beim Vordringen in die Mainzer Straße wurden die Polizisten zunächst von meterhohen Barrikaden und Gräben aufgehalten, die die Besetzer ausgehoben hatten. Die Polizei musste sich auch gegen Steinwürfe wehren. Von den Dächern wurden zahlreiche Gegenstände geworfen. Beamte berichten von Gehwegplatten und Schornsteinteilen, mit denen sie von oben bombardiert wurden.

Bild: Werner Schulze Letztlich besetzte ein Sondereinsatzkommando die Dächer und räumte dann anschließend die Häuser von oben nach unten. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Besetzern und Polizei. Viele der Besetzer berichteten später von brutaler Gewalt durch die Beamten. Nach der Durchsuchung der Häuser versammelte die Polizei die Bewohner auf dem Hof.



Bild: imago images/Peter Homann Der Polizeieinsatz in der Mainzer Straße gilt als einer der härtesten in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es gab zahlreiche Verletzte auf beiden Seiten.

Bild: imago images/Werner Schulze In und auf den Häusern befanden sich zm Zeitpunkt der Räumng rnd 500 Besetzer und Unterstützende. Rund 400 von ihnen wurden festgenommen. Durchsuchungen und Festnahmen zogen sich über Stunden hin.

Bild: imago images/Werner Schulze Die Räumung führte zu einer spontanen Massendemonstration: 10.000 Unterstützer und Unterstützerinnen zogen vom Roten Rathaus zur Mainzer Staße, um gegen Räumung und Polizeigewalt zu protestieren. Auch Abgeordnete und ehemalige DDR-Bürgerrechtler beteiligten sich.

Bild: Peter Homann Zeitgleich mit den Protesaktionen verteidigte Berlins Regierender Bürgermeister Walter Momper gemeinsam mit Innensenator Erich Pätzold (beide SPD) auf einer Pressekonferenz die Räumung. Er warf den Besetzern Gewaltkriminalität und Mordlust vor.

Bild: dpa/Andreas Altwein In der Folge gab es direkte Konsequenzen für die Regierungsarbeit in Berlin. Die Alternative Liste erklärte, vom Regierungspartner SPD nicht über die Räumung informiert worden zu sein. Die drei Senatorinnen der AL, Anne Klein, Sybille Volkholz und Michaele Schreyer traten zurück. AL-Vorsitzende Renate Künast - hier am Rande einer extra einberufenen Senatssondersitzung am 15.11. - teilte mit, dass die rot-grüne Koalition beendet sei.

Bild: Franca Fischer 30 Jahre später erinnert in der Mainzer Straße nichts mehr an die Auseinandersetzungen von 1990. Auch die meisten anderen besetzten Häuser in Friedrichshain sind geräumt. Foto aus: "Traum und Trauma" - Besetzung und Räumung der Mainzer Straße 1990 in Ost-Berlin | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



























Wie haben Sie sich mit den Alteingesessenen im Kiez vertragen? Viele fühlten sich damals wohl durchaus provoziert. Das war ganz unterschiedlich. Es gab in der Mainzer Straße eine Bürgerinitiative gegen die besetzten Häuser. Aber es gab auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die interessiert und neugierig waren und uns solidarisch unterstützt haben. Sei es mit Möbeln, Klamotten oder mit Tipps. Das Spannende war, dass auch die, die gegen besetzte Häuser waren, trotzdem so offen waren, mit uns zu reden. Es fand zwischen den Altbewohnern und den Neubesetzern sehr viel Kommunikation in diesem Sommer statt. In diesem Leben war so viel in Bewegung. Das war ein demokratischer Prozess, der dann – nicht nur durch die Räumung – platt gewalzt wurde.

Im Herbst nach diesem Sommer kam es dann zur Räumung der Mainzer Straße: 3.000 Polizisten kamen in den frühen Morgenstunden des 14. November. Wasserwerfer, Hubschrauber, Tränengas, Schusswaffen und sich von Dächern in Fenster abseilende Polizisten waren im Einsatz. Die Besetzer hatten sich verbarrikadiert und warfen Gegenstände vom Dach. Wie haben Sie diese Situation erlebt? Diese Räumung war das mit Abstand Gewalttätigste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und so was möchte ich nie wieder erleben. Manche sprechen vom "größten Familientreffen aller MEKs, SEKs und der GSG9", das damals vom 12. bis 14 November rund um die Mainzer Straße stattfand. Diese Räumung fand mit einer solchen Brutalität statt. Für mich war die Situation wahnsinnig erschreckend. Sie hat ein Trauma hinterlassen – und das nicht nur bei mir, sondern bei vielen Menschen aus den besetzten Häusern. Ich selbst bin drei Monate später aufs Land gegangen zu einem Freund und habe erstmal sechs Monate Ziegen gemolken. Um runterzukommen von dem, was ich da erlebt habe. Es ist nicht zu bestreiten, dass auch wir Gewalt ausgeübt haben, aber was da an Gewalt vom Staat ausging, war in meinen Augen übers Maß unverhältnismäßig.

Haben Sie mit Räumung gerechnet? Ja, und das sogar schon viel früher. Wir hatten befürchtet, dass nach dem 3. Oktober, dem Tag der Wiedervereinigung, geräumt würde. Aber dann passierte wochenlang nichts. Als es dann am 12. November losging, nachdem vorher schon drei Häuser – zwei in Lichtenberg und eins in Prenzlauer Berg – geräumt worden waren, waren wir also nicht überrascht, dass es uns trifft. Es gab auch schon länger Gerüchte, dass die Mainzer Straße geräumt werden soll.

Heute gibt es nur noch wenige besetzte Häuser. Kann man sagen, dass die Hausbesetzer-Bewegung gescheitert ist? Nein. Ich glaube, sie hat sehr viel erreicht. Sie hat sehr viel gegen Gentrifizierung getan. Gerade in Friedrichshain, wo viele Häuser dann in genossenschaftliche Lösungen übergegangen sind und wo es immer noch sehr viele Häuser gibt, in denen Gruppen leben und Freiräume erhalten. Das hat zum einen vielen Menschen Mut gemacht sich gegen Spekulation öffentlich zu wehren und es hat zum anderen in den vergangenen 30 Jahren auch einen erheblichen Einfluss auf den Mietmarkt gehabt. Die Steigerungen wären in diesen Kiezen sonst sicherlich noch sehr viel brutaler ausgefallen. Teils werden hier heute noch Mieten bezahlt, von denen viele andere in Berlin nur träumen können. Trotz Mietendeckels.

Im Oktober ist in der Liebigstraße in Friedrichshain ein Haus geräumt worden. Sehen Sie Parallelen zu damals? Die Liebigstraße 34 ist ja auch 1990 besetzt worden. Doch dann gab es vertragliche Lösungen. Und durch die Räumung hat meiner Meinung nach einerseits ein Spekulant dem Senat mal zeigen wollen, wo der Hammer hängt. Andererseits ist aber auch von Senat und Bezirk ziemlich viel vertan worden. Diese Form der Auseinandersetzung wäre meiner Meinung nach letztendlich nicht notwendig gewesen. Da hätte es sicher andere Lösungen gegeben. Warum die nicht angestrebt wurden, ist mir unerklärlich. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24