Dr. David Biesinger (46) übernimmt zum 1. April kommenden Jahres das Amt des Chefredakteurs im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Er tritt die Nachfolge von Christoph Singelnstein (65) an, der 2021 in den Ruhestand geht.



David Biesinger ist seit 2013 beim rbb und derzeit Inforadio-Programmchef und Leiter des Bereichs Multimediale Information. Zu diesem Bereich gehört auch das digitale Nachrichtenangebot rbb|24.



"David Biesinger verkörpert die ideale Mischung aus Kontinuität und Wandel in der Leitung unserer aktuellen Formate", sagte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger bei der Bekanntgabe der Neubesetzung der Position. "Seine journalistische Kompetenz ist herausragend, seine außerordentlichen Managementfähigkeiten sind beim Aufbau unseres Crossmedialen Newscenters unverzichtbar. Mit seinem Start beschleunigt der rbb auch den Aufbau der 'Contentbox Information‘, die alle aktuellen Formate des Senders unabhängig vom Ausspielweg unter einem Dach vereint.“