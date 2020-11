imago images/Sachelle Babbar Audio: Inforadio | 24.11.2020 | Interview mit Oliver Decker | Bild: imago images/Sachelle Babbar

Interview | Mord an Amadeu Antonio - "Heute wäre das durchaus auch wieder möglich"

24.11.20 | 15:21 Uhr

Vor 30 Jahren starb Amadeu Antonio in Eberswalde an den Folgen eines rechtextremen Angriffs. Wie hat sich seitdem der Rechtsextremismus, aber auch der Umgang damit verändert? Ein Interview mit dem Sozialpsychiologen Oliver Decker.

rbb: Herr Decker, letzte Woche haben Sie die jüngste "Autoritarismus-Studie" [boell.de] vorgestellt. Danach nehmen die rechtsextremen Einstellungen im Westen kontinuierlich ab und im Osten zu. Wie kommt das? Oliver Decker: Die Frage nach den Ursachen für diese Entwicklung sind recht schwer auf einen Nenner zu bringen. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Wir haben es einmal zu tun mit einer Transformationsgesellschaft. Ähnlich wie in anderen osteuropäischen Ländern merkt man in Ostdeutschland nicht nur die DDR und die Folgewirkung einer kommunistischen Gesellschaft - zusätzlich sehen wir hier eine längere autoritäre Tradition, die auch in der DDR ungebrochen fortbestanden hat. Zwar nicht in der politischen Ideologie - aber darum geht es ja beim Autoritarismus nicht - sondern in den Strukturen. Was sich in der Bundesrepublik im Westen entwickelt hat an Liberalisierungsprozessen seit den 60-er und 70-er-Jahren, ist im Osten ausgeblieben. Und auf diese Situation trifft jetzt auch die Belastung der Wende vor 30 Jahren damit haben wir heute noch zu tun - und eben die aktuellen, krisenhaften Verläufe.

zur person imago/IPON Oliver Decker ist Professor für Sozialpsychologie und interkulturelle Praxis an der Sigmund-Freud-Universität Berlin. Decker ist zudem Gründungsdirektor des "Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung" an der Universität Leipzig. Das Zentrum beschäftigt sich seit 18 Jahren wissenschaftlich mit den Einstellungen der Deutschen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus.

Einer der ersten rechtsextremen Morde - an dem angolanischen Vertragsarbeiter Amadeu Antonio - ist genau 30 Jahre her. Er blieb nicht das einzige Todesopfer: Die Amadeu-Antonio-Stiftung zählt 208 Opfer rechter Gewalt, die Bundesregierung 109. Dass ein rechter Mob einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe durch die Straßen gejagt und dann am Ende tötet - wäre das heute noch vorstellbar? Wir haben eine Veränderung der rechtsextrem motivierten Gewalt festzustellen. Mit Sicherheit ist auch das, was Sie gerade beschreiben, leider heute durchaus noch vorstellbar. Wir haben gerade in ländlichen Regionen eine extrem rechte Hegemonie. Das müssen nicht immer bekennende manifeste Rechtsextreme sein, die auch organisiert sind. Das können auch Gelegenheitsstrukturen sein. Aber wir haben eben zusätzlich heute in allen Landesparlamenten eine rechtsextreme Partei, die den ideologischen Hintergrund, wenn man so will den die Hintergrund-Sound, mitliefert. Dadurch hat sich einiges zusätzlich verändert. Wir haben ein politisches Bewusstsein, das hat es in den 1990-er-Jahren so nicht gegeben. Wie meinen Sie das? Damals wurde diese Gewalt entpolitisiert. Man denke nur an das erste Bundesprogramm gegen Gewalt und Aggression. Da war von einer politischen Motivation noch nichts zu hören. Das war noch unter der damaligen Bundesfamilienministerin Merkel. Heute ist es ganz klar, dass Rechtsextremismus als Problem benannt wird. Umgekehrt haben sich der organisierte Rechtsextremismus und auch die rechtsextreme Einstellung radikalisiert. Das konnten wir schon 2016 zum ersten Mal in aller Deutlichkeit zeigen. Und diese Radikalisierung geht auch mit einer erhöhten Gewaltbereitschaft einher. Denken Sie nur an die Gewalt und Straftaten, die im Zuge der Fluchtbewegung nach Europa 2015 und 2016 stattgefunden haben. Und ja, heute wäre das durchaus auch wieder möglich.

Wir sehen diese merkwürdige Mischung aus Rechtsextremen bei den Demos der Corona-Leugner zusammen mit Verschwörungsideologen, die sich zunehmend auch in den Kontext des Nationalsozialismus setzen, sich mit den jüdischen Opfern des Holocausts vergleichen oder mit Widerstandskämpferinnen. In der Studie sprechen Sie da von einer Scharnierfunktion. Was ist damit gemeint? Rechtsextreme Parteien brauchen im Grunde genommen Anschlussstellen an Themen der Mitte, um Mehrheiten zu bilden und eine politische Hegemonie herstellen zu können. Diese muss nicht unmittelbar in Mehrheiten in den Parlamenten einmünden. Aber – und das ist auch das, was ich diesen Hintergrund-Sound nannte - sie finden dann auch für andere Themen Anschluss. Wir haben lange Zeit die Ausländerfeindlichkeit als Einstiegsdroge bezeichnet. Das ist sie im Grunde genommen heute noch, wenn auch ein leichter Rückgang festzustellen ist. Aber der Anteil in der Bevölkerung liegt immer noch bei einem Viertel.

Allerdings gibt es eben auch andere Themen, die ganz klassische, alte Ressentiments sind. Dazu gehören Antifeminismus, Antisemitismus und eben Verschwörungsmentalität. Alle drei legitimieren Gewalt, das müssen wir ganz grundsätzlich sagen. Das gilt generell für Rassismus, dass er immer auch Gewalt legitimieren soll. Im Grunde genommen ist das eine nachträgliche Legitimation für ein bestehendes Aggressionspotenzial. Und diese Themen sind in der Mitte anzutreffen, in verschiedenen sozialen und politischen Milieus, die dadurch ein Bindeglied haben.



Welche Bedeutung haben Verschwörungsmythen in diesem Zusammenhang? Auch die Verschwörungsmentalität, die wir seit 2012 in unsere Studienreihe aufgenommen haben, ist ein solches Bindeglied. Wir haben Verschwörungsmythen dieses Jahr auf Covid-19 bezogen erhoben, sowie allgemein wie seit 2012. Es gibt Schwankungen, aber immer hängt mindestens ein Drittel der Bevölkerung Verschwörungsmythen an. Und das ist im Grunde genommen als Ideologie Fleisch vom Fleische der extremen rechten Ideologie. Und die ist jetzt in sehr vielen Bevölkerungsgruppen nicht nur anzutreffen, sondern wird handlungsleitend und bietet zudem die Brücke zum Antisemitismus. Denn Verschwörungsmentalität ist zu einem nicht geringen Teil auch schlecht getarnter Antisemitismus. Vielen Dank für das Gespräch.

Mit Oliver Decker sprach Dörthe Nath für Inforadio. In diesem Beitrag wurde das Interview leicht redaktionell bearbeitet. Das Orginalgespräch können Sie mit Klick auf das Audiosymbol im Headerfoto des Artikels nachhören.