Brandenburgs Landtag hat der Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf monatlich 18,36 Euro zugestimmt. Das Parlament billigte den entsprechenden Medienstaatsvertrag am Mittwoch in Potsdam. Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens sei wichtig, hieß es in der Debatte. Vorgesehen sei unter anderem, den Sender Arte besser auszustatten. Wenn alle Bundesländer zustimmen, soll die Erhöhung Anfang 2021 in Kraft treten.

Von der Beitragserhöhung sind alle beitragspflichtigen Privathaushalte, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen betroffen. Die Erhöhung wurde im März von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, der Staatsvertrag wurde im Juni von den Regierungschefs der Bundesländer unterzeichnet. Die Zustimmung des Landtags ist Voraussetzung dafür, dass der Staatsvertrag Bestandteil des in Brandenburg geltenden Rechts wird.