Die deutsche Seenotrettungs-Organisation Sea-Eye hat Strafanzeige gegen den Berliner AfD-Politiker Georg Pazderski erstattet.

Wie die Seenotretter am Samstagabend mitteilten, hatte Pazderski in einem Facebook-Post angedeutet, dass die Organisation eine Mitschuld am jüngsten Terroranschlag in Nizza mit drei Toten habe. Pazderski hatte am Samstag in einem Post geschrieben, dass der Attentäter von Nizza auf dem von Sea-Eye eingesetzten Rettungsschiff "Alan Kurdi" nach Europa gelangt sei. Alles deute darauf hin, dass der Islamist seine Anwesenheit in Europa deutschen Seenotrettern verdanke, behauptet Pazderski. Das bestreitet Sea-Eye.

Der tunesische Verdächtige ist im September mit anderen Migranten über die italienische Insel Lampedusa in die EU gekommen. Wie taliens Innenministerin Luciana Lamorgese am Freitag mitteilte, sei der 21-Jährige "im Rahmen einer eigenständigen Landung" dorthin gelangt und nicht aus Seenot gerettet worden [tagesschau.de].