KlausBaerbel Marzahn Freitag, 27.11.2020 | 20:55 Uhr

Wie heißt es so schön, "Die Ratten verlassen das sinkende Schiff". Herr Müller hat in Berlin fertig und will es sich im Bundestag gemütlich machen, da er für Spitzenpositionen nicht in Frage kommt. Frau Giffey weiß, dass die SPD nur noch bis nächsten Herbst Bundesminister stellt und ihr jetziger Stuhl neu besetzt wird. Sie hat also bald als Ministerin fertig und versucht ihre Karriere in Berlin zu parken. Bei beiden kann man vermuten, dass es bei beiden nur um die Karriere geht. Der eine will langsam gut abgesichert in die Rente hinuebergleiten und die andere will mit dem Posten in Berlin aus den Tumulten um ihre Doktorarbeit heraus und an ihre Zeit als Bezirksbuergermeisterin anknüpfen . Das soll die Zukunft in Berlin sein. Zweifel sind angebracht