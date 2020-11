Beide nahmen die Wahl an. Die Doppelspitze löst den Regierenden Bürgermeister Michael Müller als SPD-Landeschef ab. Müller stand zwölfeinhalb Jahre an der Spitze des Landesverbands.

Familienmininisterin Franziska Giffey und der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus Raed Saleh sind die neuen Landesvorsitzenden der Berliner SPD. Giffey erhielt auf dem Landesparteitag in Berlin 237 von 265 gültigen Stimmen, wie am Samstag verkündet wurde. Auf Saleh entfielen 182 Stimmen.

Giffey kündigte zudem an, als Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl 2021 zur Verfügung zu stehen. "Wenn ihr es wollt, bin ich auch bereit, Spitzenkandidatin zu werden", sagte sie direkt nach Verkündung des Wahlergebnisses.

Giffey, die bis zu ihrem Wechsel in das Bundeskabinett Bürgermeisterin im Berliner Bezirk Neukölln war, gilt als Hoffnungsträgerin der Berliner SPD. Sie wolle in ihrer neuen Funktion "anpacken", versprach sie in einer Rede am Freitagabend auf dem Parteitag. Allerdings belastet die Politikerin derzeit die Affäre um mögliche Plagiate in ihrer Doktorarbeit.

Die Freie Universität Berlin (FU) erteilte ihr im Herbst 2019 wegen Mängeln in der Arbeit eine Rüge, entzog ihr aber nicht den Doktortitel. Nach breiter Kritik an diesem Vorgehen kündigte die FU jüngst eine erneute Prüfung an, die bis zum Ende der Vorlesungszeit des Wintersemesters abgeschlossen sein soll - also bis Ende Februar. Die Rüge für Giffey wurde zurückgezogen. Unter Druck hatte Giffey vor kurzem verkündet, ihren Doktortitel nicht mehr zu führen.