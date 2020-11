Bild: dpa/Gregor Fischer

SPD-Landesparteitag Berlin - Müller geht, Giffey kommt

26.11.20 | 06:07 Uhr

Der Führungswechsel bei der Berliner SPD steht bevor: Michael Müller tritt nicht wieder an, Franziska Giffey und Raed Saleh wollen übernehmen. Die Berliner SPD steht - nach einer pandemiebedingten Premiere - vor einem politischen Experiment. Von Jan Menzel

Einsam wird es um Michael Müller, Franziska Giffey und Raed Saleh sein: Wenn der Regierende Bürgermeister seine Abschiedsrede hält, wird er dies vor leeren Stuhl-Reihen tun. Auch seine beiden designierten Nachfolger/innen werden bei ihren Bewerbungsreden ohne die sonst üblichen Ovationen und Jubelbilder auskommen müssen. Denn die Berliner SPD bestreitet erstmals einen Parteitag im "Hybrid-Modus".

Parteitag vor leeren Stühlen

Hybrid bedeutet, dass die Spitzengenossen - abgesehen von einem Rumpfteam aus der Parteizentrale - im weitläufigen Tagungskomplex des Hotels Estrel unter sich sind und nicht wie sonst im voll besetzten Saal ihren Auftritt haben. Die Delegierten bleiben, um Infektionen zu vermeiden, zu Hause und schauen "ihren" Parteitag im Livestream. Weil elektronische Abstimmungen rechtlich (noch) nicht möglich sind, müssen sie am Freitagabend in eines der zwölf Bezirks-Wahllokale fahren und dort ihren Stimmzettel die Urne werfen. Das Ergebnis soll Sonnabend früh feststehen.

Dass nun ausgerechnet dieser Parteitag unter so widrigen Umständen und ohne Diskussionen von Angesicht zu Angesicht stattfinden muss, hat auch einen bitteren Beigeschmack. Denn dieses Mal steht die Berliner SPD vor einer Zeitenwende. Die Partei wagt ein Experiment mit offenem Ausgang.

Hypothek "Doktor-Affäre"

Mit Franziska Giffey will eine amtierende Bundesministerin als neue Nummer eins in die Berliner Landespolitik wechseln. Doch Giffey, die zu Jahresanfang ihrem Ruf als strahlende Hoffnungsträgerin noch alle Ehre machte, hat zuletzt mächtig Federn gelassen. Von der alten Affäre um ihren Doktortitel eingeholt, zog die 42-Jährige vor wenigen Tagen die Reißleine. Giffey verzichtet künftig darauf, den Titel zu führen. Die Freie Universität prüft allerdings noch einmal, ob die Ministerin den Titel zu Unrecht erworben, ob sie abgeschrieben hat. Sollte die Hochschule im zweiten Anlauf zum Ergebnis kommen, dass ein Plagiat vorliegt und ihr den Doktor entziehen, wäre das für Giffey und die SPD der GAU. Sie selbst hatte für diesen Fall den Rücktritt vom Amt der Familienministerin angekündigt. Aber auch wenn die Sache für Giffey glimpflicher ausgehen sollte; als Wahlkampf-Munition taugt die Doktor-Affäre allemal.

"Giffey ist Plan A und Plan B"

Allerdings haben sich die Kreis-Chefs, die Delegierten, die Mandats- und Funktionsträger in der Berliner SPD schon zu Jahresanfang festgelegt: Giffey soll die Berliner SPD aus dem Umfragetief führen und als Spitzenkandidatin dafür kämpfen, dass das Rathaus rot bleibt. Von diesem Plan will auch jetzt niemand abrücken. Ein Spitzengenosse formuliert es so: "Franziska Giffey ist unser Plan A und unser Plan B."

Was eine ganze Menge über die Personaldecke, den Grad der Verzweiflung, aber auch die Geschlossenheit aussagt. Das wiederum ist ein Novum für die Partei, die im vergangenen Jahrzehnt oft durch erbitterte Flügel- und Machtkämpfe blockiert wurde. Den Streit um die Nachfolge von Klaus Wowereit als Regierender Bürgermeister hatte Michael Müller 2014 klar für sich entschieden. Müller holte sich zwei Jahre später auch das Amt des Landesvorsitzenden vom Parteilinken Jan Stöß zurück. Stöß hat sich zwischenzeitlich umorientiert und ist als Staatsrat in Bremen gelandet.

Führungsduo in schwierigen Zeiten

Geblieben ist Fraktionschef Raed Saleh, der zuletzt eine Art Burgfrieden mit Müller geschlossen hat. Er tritt im Doppelpack mit Franziska Giffey als Co-Landesvorsitzender an. Während bei der Law-and-Order-Politikerin Giffey auch die Parteilinken die Zähne zusammenbeißen und tapfer ihre Kreuz machen wollen, muss Saleh mit einem knapperen Ergebnis rechnen. Ohnehin geht die Arbeit für das neue Führungsduo nach der Wahl erst richtig los. Giffey und Saleh müssen den Turnaround schaffen. Die SPD dümpelt nach wie vor im Umfragekeller. Wäre nächsten Sonntag Abgeordnetenhauswahl, hätten die Grünen beste Chancen stärkste Kraft zu werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Sozialdemokarten den Wahlkampf in einer ungewöhnlichen, den Wählerinnen und Wählern schwer vermittelbaren Konstellation bestreiten wollen. Michael Müller, der zuletzt als Corona-Krisen-Manager bundesweit Statur gewonnen hat, will bis zur letzten Minute im Roten Rathaus bleiben und danach am liebsten in den Bundestag wechseln. Giffey wiederum muss versuchen, die Ministerinnen-Arbeit in der Bundesregierung und den Wahlkampf in Berlin unter einen Hut zu bringen.

Ende einer Ära

Während sie sich in Neukölln um ein Mandat im Abgeordnetenhaus bewirbt, schlägt Michael Müller den umgekehrten Weg an und tritt in Charlottenburg-Wilmersdorf für den Bundestag an. Ob der Sprung in die Bundespolitik gelingt, dürfte aber davon abhängen, ob die SPD den 55-Jährigen mit einem sicheren Platz auf der Landesliste absichert. Für die Berliner SPD wird dieser Parteitag in jedem Fall eine Zäsur und eine doppelte Premiere sein. Eine Zäsur, weil mit Müller ein Politiker von Bord geht, der die Regierungspartei SPD fast zwei Jahrzehnte maßgeblich prägte - anfangs gemeinsam mit seinem politischen Freund Klaus Wowereit. So gesehen endet an diesem Wochenende deren gemeinsame Ära endgültig. Die Berliner SPD betritt mit ihrem ersten hybriden Parteitag Neuland. Und erstmals in seiner Geschichte wird der Berliner Landesverband ab diesem Wochenende sehr wahrscheinlich von einer Doppelspitze geführt werden.