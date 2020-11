Eine Berliner Staatsanwältin steht im Verdacht, Seite an Seite mit Rechtsextremisten und Reichsbürgern gegen die Corona-Politik protestiert zu haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft den Fall derzeit nach eigenen Angaben. Dabei geht es um die Frage, ob die Staatsanwältin gegen ihre Beamtenpflicht verstoßen hat.

Die Frau habe beispielsweise Ende August in Berlin an einer Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen teilgenommen, an der auch sogenannte Reichsbürger und Rechtsextremisten beteiligt gewesen seien, berichtete der "Tagesspiegel".