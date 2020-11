Ronny Ohde zeigt auf die kleine, schwarze Box am hinteren Rad seines Lkw - darin befindet sich eine Kamera. So kann Ohde im Führerhaus sehen, ob etwa ein Radfahrer neben ihm fährt, während er abbiegen will. Ein akustischer Sensor sendet ein Signal, sollte sich jemand zu nah am Lkw befinden. Außerdem gibt es noch einen Notbremsassistenten. Ohde hat also alles, was er braucht, um beim Abbiegen auf der sicheren Seite zu sein.

Trotz der ganzen Technik muss er natürlich trotzdem aufpassen. Denn die Zahlen zeigen: In Berlin nimmt die Zahl der Verkehrstoten entgegen dem Bundestrend zu. Ein Blick auf die Internetseite des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zeigt: Viele der getöteten Radfahrenden starben in einer Abbiegesituation.