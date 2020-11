picture alliance/Haas Audio: Radioeins | 03.11.2020 | Interview mit Melissa Eddy | Bild: picture alliance/Haas Download (mp3, 6 MB)

Interview | US-Präsidentenwahl - "Bei vielen ist die Furcht groß, dass es zu Unruhen kommt"

03.11.20 | 12:13 Uhr

Trump versus Biden: Am Dienstag wird gewählt in den USA, und zwar unter besonderen Vorzeichen - nicht nur wegen der Rekordzahl von Briefwählern. Melissa Eddy, Berlin-Korrespondentin der New York Times, über die aufgewühlte Stimmung in ihrer Heimat.

Der 77-jährige Demokrat Joe Biden liegt in Umfragen vor dem 74-jährigen Republikaner Donald Trump. In besonders wichtigen und womöglich wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Florida und Pennsylvania zeichnen sich aber enge Rennen ab. Ergebnisse aus ersten Bundesstaaten werden nach Mitternacht erwartet.

rbb: Frau Eddy, auf welchem Weg haben Sie gewählt? Melissa Eddy: Per Briefwahl natürlich, von Berlin aus. Vertrauen Sie denn der Briefwahl – obwohl Donald Trump dauernd kritisiert, dass die Briefwahl nicht sicher sei? Ja. Ich lebe schon länger im Ausland. Das heißt: Briefwahl ist für mich nichts Besonderes – für Donald Trump aber wohl schon. Denn normalerweise wird das nicht so oft benutzt in den Staaten. Doch aufgrund des Corona-Virus haben viel mehr Menschen per Brief gewählt, denn sie wollen nicht vor die Haustür gehen.

Wir sehen Bilder von Geschäften in den USA, die verbarrikadiert sind, weil die Betreiber Angst vor Ausschreitungen nach der Wahl haben. Haben Sie jemals vor einer Wahl eine derart aufgeheizte Stimmung erlebt? Nein, noch nie. Das ist auf jeden Fall etwas Außergewöhnliches. Aber wenn man auf die Unruhen von diesem Sommer zurückblickt, kann man verstehen, woher die Angst der Geschäftsleute kommt. Da ist es regelrecht explodiert in den Straßen, in mehreren Städten, amerikaweit. In dieser aufgeheizten Stimmung ist bei vielen die Furcht groß, dass es zu Unruhen kommen wird. Befürchten Sie das auch beziehungsweise: Was passiert in den USA nach der Wahl? Das ist schwer abzuschätzen für mich – auch weil wir das so noch nie erlebt haben. Natürlich vertraue ich den Menschen, die dort vor Ort sind und glauben, sie müssen ihre Geschäfte schützen. Man hört auch von Präsident Trump selbst, wie er bestimmte Gruppen zwar nicht direkt aufheizt, aber unterstützt bei der Idee, dass sie auf jeden Fall auf die Straße gehen sollten, wenn er nicht gewinnt. Ich muss niemandem zu erzählen, wie viele Waffen es in den USA gibt. Es gibt auch bewaffnete Milizen, und da weiß man wirklich nicht …

Wie nehmen Sie die Stimmung der US-Amerikaner in Berlin jetzt vor der Wahl wahr? Das Corona-Virus macht es schwierig, denn normalerweise gibt es Feiern in Clubs oder organisierte Partys, auch von der Botschaft. Das alles findet nicht statt. Viele sind beunruhigt, alle blicken mit einer gewissen Furcht nach Hause. Man hat schon gewählt – also das getan, was möglich ist – mehr kann man nicht machen. Also Frust, ein bisschen Angst und ein gewisses Gefühl von Unsicherheit auch hier. Eine Wahlparty der Expats wird also nicht stattfinden in Berlin. Haben Sie sich online ein Forum geschaffen, denn es wird sicher viel Redebedarf geben heute Nacht? Online gibt es natürlich jede Menge Foren, Privatgruppen, Zoom-Calls. Kleinere Gruppen werden auch zu Hause feiern. Morgen früh, wenn die ersten Reaktionen aus den USA kommen, muss ich arbeiten. Aber es ist nicht so klar. ob wir wegen dieser vielen Briefwahlen morgen auch ein Ergebnis haben werden. Normalerweise ist man als Journalistin um sieben Uhr da, und der Sieger kommt vor die Kamera und hält seine Rede. Ob wir das morgen so sehen werden, ist völlig unklar. Vielen Dank für das Gespräch.

Mit Melissa Eddy sprachen Julia Menger und Kerstin Hermes für Radioeins. Dieser Beitrag ist eine redigierte Version. Das Originalinterview können Sie mit Klick auf das Audiosymbol im Aufmacherfoto des Artikels nachhören.