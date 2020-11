Der große Aufreger der US-Wahl spielt sich ab, während die meisten Menschen in Berlin im Bett liegen. Am Mittwochmorgen nimmt sich Hans Hendrik Falk sein Handy und startet die CNN-App. Der blaue Balken ist größer als der rote, Biden liegt knapp vor Trump. Dafür hat der Präsident in vielen wichtigen Swing-States die Nase vorn. "Ich bin am Mittwoch aufgewacht und habe gedacht 'Ach du scheiße, nicht schon wieder Trump!'", sagt Falk. Er sieht sich die Pressekonferenz mit Donald Trump im Weißen Haus an. Ein amerikanischer Präsident, der sich vor die Kameras stellt und mitten im Kopf-an-Kopf-Rennen verkündet: "Wir haben diese Wahl gewonnen". Trump sprach von Wahlbetrug durch die Demokraten - ohne diesen Vorwurf mit Fakten zu untermauern und kündigte an, gegen die Auszählung von Wählerstimmen vor Gericht zu ziehen.

"If Biden wins the election, it's still a nightmare"

Die Karte von Washington State sei deshalb eigentlich bei jeder Wahl geteilt: Links das blaue Feld mit Mehrheiten für die Demokraten und rechts ein roter Republikanerteil. Auch bei der Wahl im Corona-Jahr hat sich gezeigt, dass in den allermeisten ländlichen Gebieten der USA die Menschen mehrheitlich republikanisch gewählt haben. "Trotzdem hat Trump viele dieser Wähler wahrscheinlich in ein Dilemma geführt: Wenn man nur zwei Parteien hat und sein Leben lang die Republikaner wählt - was macht man dann bei einem Kandidaten wie Trump?", fragt Falk. "Viele werden ihn gewählt haben, obwohl sie sich einen anderen Kandidaten gewünscht hätten." Er erwarte, dass die Republikaner sich spätestens jetzt, nach dem Auftritt am Wahlabend, von Trump distanzierten.

Wer mit dem Auto auf den Highway 2 nach Osten fährt, kommt in eine Gegend, die nicht nur viel wärmer ist, sondern auch viel ländlicher. Diese Region erinnere ihn mehr an den Mittleren Westen, wo sich Straßen endlos an kleinen Orten vorbeiziehen. "Das ist die Gegend, in der die Menschen schon seit langem die Republikaner wählen", sagt Falk.

Aufgewachsen ist er im Nordwesten der USA, in Seattle im Bundesstaat Washington. Seine Mutter lebt dort noch immer, auf Vashon Island vor der Pazifikküste, wo es im Sommer zwar warm wird - aber meistens nicht wirklich heiß. Viele, die in Washington State an der Küste wohnen, arbeiten bei großen Tech-Unternehmen, wie Microsoft oder bei Industrieriesen wie Boeing. "Die Leute da haben gute Jobs", sagt Falk. Washington State wählt traditionell demokratisch, so wie alle anderen Bundesstaaten an der Westküste. Aber die Spaltung der USA, sagt Falk, beginnt schon wenige Kilometer von Seattle hinter dem Gebirge, das den Bundesstaat auch geografisch teilt.

Das Land, mit dem er sich so verbunden fühle, habe mit Trump vor vier Jahren einen Präsidenten bekommen, "mit klar autokratischen Zügen", der das Präsidentenamt mit seiner Missachtung demokratischer Werte beschädigt habe. "Trump arbeitet mit Lügen und gezielten Kampagnen gegen die Presse, um jede Kritik an seiner Person zu delegitimieren. Solche Aktionen, wie in der der Wahlnacht verletzen mich persönlich."

"Bei allem, was man auch zurecht an der Politik des Landes kritisieren kann, steckt in dem Blick einiger Leute viel Überheblichkeit und viel stumpfer Antiamerikanismus", sagt er. "Ich habe da oft aus Trotz dagegen gehalten, weil ich finde, dass Menschen in diesem Land viel geschafft haben und gerade die Demokratie dort eine ganz andere Tradition hat als hier."

Dass der 37-Jährige so ein Trump-Gegner ist, habe auch etwas mit seiner deutsch-amerikanischen Biografie zu tun, erzählt er. In der Schule in Deutschland habe er von Lehrern und Schülern eine Menge antiamerikanischer Sprüche gehört. Nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center mit Tausenden Toten habe sich ein Politiklehrer vor die Klasse gestellt und gesagt, die Amerikaner sollten sich fragen, ob sie nicht selbst an diesem Anschlag schuld seien. "Da bin ich raus gegangen", sagt Falk. In anderen Situationen habe er bei Sprüchen gegen die USA oft Partei ergriffen, für das Land, seine Menschen und seine Demokratie.

US-Wahlen verfolge er schon seit dem Rennen um das Weiße Haus im Jahr 2000, als der Demokrat Al Gore hauchdünn gegen seinen republikanischen Kontrahenten George Bush verlor. "Bush fand ich auch nicht gut, aber das war wirklich was anderes. Jetzt steht viel für die Demokratie auf dem Spiel", sagt er. Sorgen, dass in den USA nach der Wahl bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen könnten, hält Falk für völlig übertrieben: In der Lebensrealität seines Bruders in Houston oder der Mutter in Seattle zeichne sich nichts dergleichen ab. "Der Schaden entsteht eher für das Ansehen der USA und für das Präsidentenamt." Die Spannung sei wegen der laufenden Marathon-Auszählung in den USA kaum auszuhalten, CNN schaue er seit Dienstag praktisch durchgehend, sagt Falk.

Am Freitag laufen die Nachrichten aus den USA auf Falks Handy schon den vierten Tag rauf und runter. Noch immer werden in den letzten Bundesstaaten die Stimmen der Briefwähler gezählt. Er lasse die App immer wieder zwischendurch laufen, "in der Elternzeit geht das", sagt er. Noch immer ist zwischen dem blauen und dem roten Balken diese Lücke mit der Markierung für die 270 Wahlmänner, die für die Präsidentschaft notwendig sind. Theoretisch ist alles noch offen, das weiß Falk natürlich auch, er verfolgt ja die Nachrichten. "Inzwischen bin ich aber ein bisschen entspannter."