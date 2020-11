In Berlin gehören gut 130.000 Wohnungen privaten Fonds. Ihr Ziel: hohe Renditen durch den An- und Verkauf von Miethäusern. Das Mittel: wenig investieren. Jetzt fordern Mietervereine eine Art Instandhaltungsfonds für Wohnungseigentümer. Von A. Everwien und R. Althammer

Huryie Ayhan tut, was sie kann, putzt, saugt, reißt die Fenster auf - nichts hilft. Ihr Arzt meint, sie sei chronisch krank. Die Ursache für die Feuchtigkeit, die den Schimmel verursacht, ist bekannt: Das Wasser kommt aus dem Badezimmer, quillt unter Wanne und Fliesen hervor, zieht von dort in Boden und Wände.

Was das für die Mieter bedeutet, erlebt Huryie Ayhan seit Jahren. Sie wohnt mit ihrer Familie im Quartier Mehringplatz-West. Seit Jahren kämpft sie mit schimmelnden Wänden. Noch im Sommer hat ihr Mann den schwarzen Grind von der Wand im Schlafzimmer entfernt, alles neu tapeziert und gestrichen. Doch jetzt wirft die Wand schon wieder braune Blasen - und das Laminat löst sich vom Boden. Die Schäden an der Wohnung ruinieren langsam ihre Gesundheit: "Das stinkt und ich habe Asthma, Bronchitis deswegen. Ich habe auch Schwierigkeiten beim Atmen, wenn ich schlafe."

Christa Hartmann, ebenfalls Mieterin an der Wilhelmstraße, kennt das Problem und unterstützt Familie Ayhan seit Monaten beim Umgang mit Verwaltung, Handwerkern und Behörden. Ein Installateur habe ihr im Vertrauen gesagt, was das Problem sei. "Die Abflussrohre sind 50 Jahre alt", so Christa Hartmann, "und zum Teil nicht mehr in Ordnung." Der Installateur habe ihr erklärt, dass die Rohre mit den Jahren "zuwachsen", dann könne das Wasser nicht mehr schnell genug ablaufen und suche sich einen neuen Weg. "Dann fließt das Wasser nicht in die Rohre, sondern in die Betondecke unter den Badewannen. Ich habe das selbst beobachtet. Einige Betondecken sind ganz vollgesogen und nass."

Wohnungen, die die Gesundheit gefährden – und das mitten in Berlin. Zum Quartier Mehringplatz-West, zwischen Wilhelm- und Friedrichstraße direkt gegenüber der SPD-Zentrale, gehören 372 Wohnungen und 26 Gewerbeeinheiten, von Architekt Hans Scharoun in den 1970iger Jahren luftig und hell konzipiert. Doch seit ein privater Immobilienfond die Anlage übernommen hat, kämpfen die Mieter um ihr Recht.

Die erste Mängelmeldung hat Christa Hartmann im November 2018 an die damals gerade neu installierte Hausverwaltung geschickt: "BauGrund" heißt die Firma. Sie sitzt keine fünf Kilometer entfernt in Mitte, doch zu einem persönlichen Kontakt sei es in den vergangenen zwei Jahren so gut wie nie gekommen. Immer wieder hat Christa Hartmann die Hausverwaltung auf Mängel hingewiesen - per Mail: "Am nächsten Tag bekommen Sie eine automatisierte Rückmail mit einer Ticketnummer. Und in diesem automatisierten Text steht, dass es demnächst dem nächsten Fachbearbeiter zugeleitet worden ist. Dann warten sie. Sie warten eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen." Es passiert meistens - nichts.