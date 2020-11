Das Berliner Verwaltungsgericht will in den kommenden Tagen seine ersten Entscheidungen über Eilanträge gegen die vom Senat beschlossene Corona-Verordnung bekanntgeben. Inzwischen liefen bereits mehr als 100 Verfahren gegen den Teil-Lockdown , wie ein Sprecher des Gerichts rbb|24 am Montag bestätigte. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Die inzwischen aufgelaufene Masse an Eilanträgen am Berliner Verwaltungsgericht hatte für die zuständige Kammer bereits in der vergangenen Woche eine "enorme Belastung" dargestellt, wie ein Sprecher dem rbb sagte. Weil das Zeitfenster aus Sicht der Antragsteller so eng sei, steige der Zeitdruck für Entscheidungen beim Gericht, so der Sprecher weiter.

Auch an den vergangenen Werktagen waren jeweils rund zehn weitere Anträge hinzugekommen, dabei handele es sich zum Teil um umfangreichere Schriftsätze. Die für die Bearbeitung zuständige Kammer werde mittlerweile unterstützt, so ein Sprecher: "Je nach dem, werden die Eilanträge etwa an die Fachbereiche für Schulrecht, Veranstaltungsrecht oder für Gaststättenrecht übertragen."

Um eine allgemeine Änderung der Berliner Infektionsschutzverordnung geht es in den Verfahren nicht: Die Entscheidung des Gerichts, ob Corona-Auflagen rechtens sind, gilt nur für Restaurants, Kneipen, Sport- oder Kulturbetriebe, die jetzt an den Verfahren beteiligt sind. Sollte das Gericht den Gastronomen recht geben, gelten weitere Eilanträge aber als wahrscheinlich.