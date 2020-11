dpa/Greg Lovett Video: Abendschau | 04.11.2020 | Dagmar Bednarek | Bild: dpa/Greg Lovett

US-Amerikaner in Berlin - "If Biden wins the election, it's still a nightmare"

04.11.20 | 19:06 Uhr

Kenny lebt als US-Amerikaner in Berlin und verfolgt die Wahl in den USA fast pausenlos. Für ihn sind die Zwischenergebnisse ein Albtraum, unabhängig davon, wer letztlich gewinnt. Für sein Heimatland blickt er pessimistisch in die Zukunft.

Kenny, 44, lebt seit 2007 als Musiker in Berlin. Er ist in New York geboren und aufgewachsen und hat die amerikanische Staatsbürgerschaft. Im Gespräch mit rbb|24 schildert er seine Gefühle während der Auszählung der Stimmen nach der Wahl in den USA - zum Zeitpunkt des Gesprächs lag Herausforderer Joe Biden hinten. Hinweis: Im Anschluss an den englischen Text finden Sie die Übersetzung ins Deutsche.



Note: Text was taken when Biden was below in the polls. I can’t believe that this is happening. I’m watching the news every minute and I feel dead inside. At the moment I feel nausea in my stomach, I feel like sick, I feel disillusioned: America right now just feels ugly to me; as if my worst thoughts about it are confirmed.



I didn’t expect Trump to be so strong in this election. Not even a little bit. I followed the polls very closely. I read a lot of commentary. There was no indication at all that the election is going to turn out like that. I was sure that Biden was going to win. And it felt to me, especially in the last few days, that Trump’s energy was weakening. In a telephone interview yesterday he sounded defeated. He seemed like somebody that already had accepted the fact that he will lose.



Watching the news constantly

So I went into the election feeling strong. Then slowly I watched results coming in and then had these bad feelings. I was watching the news constantly, the whole day yesterday and pretty much around the clock, 24 hours. I was watching with my neighbor Claudia and we had the news running until four in the morning. I came back to my place and I watched the news for another two hours. Then I fell asleep, I woke up and was watching again.

Shocked that America's public opinion is not movable

Last time [in 2016] I had this feeling that the evil was strong, but the good was going to win out. And now it feels to me like it really is split down the middle: the good versus evils. We watched a viral pandemic completely ravage the country, and we watched a completely incompetent leadership that caused deaths of hundreds of thousands of people – but it hasn’t changed the public opinion. I just feel shocked that America’s public opinion is not movable. That people are locked – locked into their camps, in their bubbles, mentally. That’s frightening.



I feel a sense of hopelessness, that there’s no way to get through, to pierce the people’s bubbles. And I don’t see any hope of how to actually change that.



Frightened about a lot of things

I’m frightened about a lot of things. If Trump should end up retaining the presidency, he will have more power than we could have ever imagined. In the first term there were still checks and he would do crazy shit, say crazy shit and do things - and then there will be some sort of reaction. He could get away with a lot of things and couldn‘t get away with other things. Now he is so confident to do whatever he wants, and he will do what he wants. Imagine Hitler had at his fingertips a military the size of America’s. Trump will feel literally unstoppable. That’s the worst fear.



Trump absolutely is behaving like a dictator, he is authoritarian at his core, and he is eroding America’s institutions. The only thing stopping him from being the most horrible authoritarian we could imagine are the institutions. But the institutions are falling and they are going to continue to fall.



My parents are Trump supporters

Living in Berlin the situation in the USA affects me on an emotional and psychological level. When America is doing well, when America is strong with their allies, when America and Germany are strong together, we all benefit. There’s more money, there’s more resources – Germany has more power, for example to deal with the pandemic, with the resources of America behind it.



I was in the USA three weeks before COVID hit. So literally a couple of weeks before the lockdown started. I was visiting my family in Florida, so I made a very strong effort to not touch politics at all. I was doing everything I could to stay completely away from touching anything political. Because my parents are Trump supporters. I didn’t even watch the news, I didn’t want them to see me watching the news, because I knew: That would lead to an argument. I remember I was in a retirement community, and these old people in my parents' circle, they all felt very comfortable about Trump. That was interesting: They were living in a completely different reality. They talked as if it were a sure thing that Trump was gonna win.



It would be very hard about being around my parents now, they are on a Trump high right now.

When I go back, I don’t feel so much at home in America. But I also don’t feel German. American politics is something that I’ve just been in touch with since I’ve been here, so I feel much more connected to American politics. And I’m still a citizen there, I’m still in their bureaucratic system, whereas I’m still a guest in Germany technically. I still have to go to the Ausländerbehörde so often and ask Germany if I can stay a little bit longer. And in America I have a right to be there. That’s still the one place in the world that I’m totally welcomed. I feel international, my friends are international, but I still feel tied to America in a cultural way.



I feel very pessimistic

I’m just feeling very very pessimistic. Right before you called, Biden took the lead in Wisconsin. So I started to get a little bit of optimism. But I feel more pessimistic than optimistic. If Trump will end up retaining the presidency, that is the horror. That’s the absolute worst case scenario. And if Biden wins the election, it’s still a nightmare. It’s going to be a big fight.



Today I have to work. I will have to get up now, and clean myself and get my head straight enough to deal with the world. I don’t wanna walk out the door honestly. I would like to just stay in my room today. But I’m going to get my bike and take some time to get away from the computer. And I’m in contact with a lot of people, they write me, also my American friends from back home – we are all horrified together.





Übersetzung ins Deutsche

Ich kann nicht glauben, was da gerade passiert. Ich schaue mir die Nachrichten minütlich an und fühle mich innerlich wie tot. Ich fühle Übelkeit, ich fühle mich wie krank – und desillusioniert: Es fühlt sich an, als seien meine schlimmsten Vorstellungen über das Land bestätigt worden. Amerika fühlt sich jetzt gerade wie ein unglaublich hässlicher Ort an.



Ich habe kein bisschen erwartet, dass Trump in dieser Wahl so stark sein könnte. Dabei habe ich die Umfragen sehr genau verfolgt und viele Kommentare dazu gelesen. Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Wahl so entwickeln würde. Ich war sicher, dass Biden gewinnen würde. Und in den letzten Tagen hatte ich das Gefühl, dass Trumps Energie schwand. Gestern in einem Telefoninterview klang er abgeschlagen. Er wirkte wie jemand, der die Tatsache, dass er verlieren würde, akzeptiert hätte.

Ständig am Nachrichten Schauen

Deswegen fühlte ich mich sehr stark, als die Wahl begann. Dann habe ich gesehen, wie langsam die Ergebnisse hereinkamen und bekam dieses schlechte Gefühl.



Ich schaute ununterbrochen die Nachrichten weiter – gestern den ganzen Tag und so ziemlich rund um die Uhr, 24 Stunden. Meine Nachbarin Claudia und ich ließen die Nachrichten bis vier Uhr morgens laufen. Dann bin ich eingeschlafen, wieder aufgewacht, und habe weitergeschaut.



Ich bin schockiert, dass Amerikas Meinung so unverrückbar ist.

Das letzte Mal [2016] hatte ich das Gefühl, das Böse sei stark, aber das Gute würde schon gewinnen. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist zweigeteilt, das Gute gegen das Böse. Wir befinden uns in einer Pandemie, eine totale Zerstörung des Landes ist zugange, und wir haben gesehen, dass eine vollkommen inkompetente Regierung dazu geführt hat, dass hunderte von tausenden Menschen gestorben sind - aber das hat die öffentliche Meinung nicht verändert. Ich bin schockiert, dass Amerikas Meinung so unverrückbar ist. Dass die Menschen in ihren Lagern, mental in ihren Blasen, gefangen sind. Das ist beängstigend. Ich fühle eine Hoffnungslosigkeit, dass es keinen Weg gibt, diese Blase zu durchstechen, und keine Hoffnung auf Änderung.



Angst

Ich habe vor vielen Dingen Angst. Wenn Trump letztlich die Präsidentschaft halten kann, könnte er mehr Macht haben als er sich jemals erträumt hat. In der ersten Regierungsperiode gab es noch die Kontrolle: Er konnte verrücktes Zeug tun und sagen, und die anderen konnten Dinge verhindern, oder nicht verhindern. Jetzt ist er so selbstbewusst, zu tun, was auch immer er will, und er wird tun, was immer er will. Stell‘ dir vor, Hitler hätte einen Militärapparat von der Größe Amerikas in seiner Hand gehabt. Trump ist nicht zu stoppen. Das ist die größte Angst. Trump benimmt sich wie ein Diktator. Im Kern ist er ein Autoritärer und erodiert Amerikas Institutionen. Nur die Institutionen halten ihn davon ab, der schlimmste Autoritäre zu sein, den wir uns vorstellen können. Aber die Institutionen fallen und sie werden weiter fallen.



Meine Eltern sind Trump-Unterstützer

Auch wenn ich in Berlin lebe, beeinflusst mich die Situation in den USA auf einer emotionalen und auf einer psychischen Ebene. Wenn es Amerika gut geht, wenn Amerika und seine Alliierten stark sind, wenn Amerika und Deutschland zusammen stark sind, profitieren wir alle, haben mehr Geld und mehr Ressourcen zur Verfügung. Deutschland kann mit Amerikas Ressourcen im Rücken zum Beispiel auch besser mit der Pandemie fertigwerden. Drei Wochen bevor COVID ausbrach, wenige Wochen vor dem Lockdown in Deutschland, habe ich meine Familie in Florida besucht. Ich habe da sehr stark versucht, politische Themen nicht zu berühren, habe alles dafür getan. Denn meine Eltern sind Trump-Unterstützer. Ich habe nichtmal die Nachrichten geschaut und wollte nicht, dass sie mich die Nachrichten schauen sehen – denn das hätte zu Streit geführt.



Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eine Gemeinschaft von Rentnern besucht habe. Und diese alten Menschen fühlten sich sehr sicher zu Trump. Interessant war, dass sie in einer völlig anderen Realität gelebt haben. Sie haben geredet, als sei sicher, dass Trump gewinnen würde.



Jetzt wäre es sehr schwer, mit meinen Eltern zu sein - die sind jetzt auf einem Trump-Hoch.

Wenn ich nach Amerika gehe, fühle ich mich dort nicht so sehr zu Hause. Aber ich fühle mich auch nicht als Deutscher. Seit ich hier bin verfolge ich die Politik Amerikas, deswegen fühle ich mich mit ihr mehr verbunden. Und ich bin dort immer noch Staatsbürger, in dem bürokratischen System dort, wohingegen ich in Deutschland technisch gesehen immer noch zu Gast bin: Ich muss immer noch zur Ausländerbehörde gehen und fragen, ob ich noch ein bisschen länger hier bleiben darf. In Amerika habe ich das Recht zu sein. Das ist immer noch der Ort in der Welt, an dem ich vollkommen willkommen bin. Ich fühle mich international, meine Freunde sind international, aber ich fühle mich immer noch mit Amerika kulturell verbunden.



Ich bin sehr pessimistisch

Ich bin nur sehr sehr pessimistisch. Wenn Trump Präsident bleibt, ist das der Horror, das absolute Worst-Case-Szenario. Und wenn Biden gewinnt, ist das immer noch ein Albtraum, weil es dann einen großen Kampf geben wird.



Heute muss ich arbeiten, deshalb muss ich jetzt irgendwie aufstehen, mich waschen und meinen Kopf klar genug kriegen, um mit der Welt fertig zu werden. Ehrlich gesagt möchte ich heute nicht zur Tür rausgehen, sondern am liebsten in meinem Zimmer bleiben. Aber ich werde mein Fahrrad schnappen und vom Computer weggehen. Ich bin in Kontakt mit Freunden, die mir schreiben, auch Amerikaner von zu Hause – wir alle zusammen sind entsetzt.



Sendung: Abendschau, 04.11.2020, 19.30 Uhr Das Protokoll führte Vanessa Klüber, rbb|24