Bund stellt weitere Millionen für Garnisonkirche in Aussicht

Wiederaufbau in Potsdam

Für den umstrittenen Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche will die Bundesregierung weitere 4,5 Millionen Euro bereitstellen. Diese Mittel seien in einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums für den Haushaltsausschuss des Bundestages enthalten, bestätigte der Sprecher der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Joachim Riecker, am Mittwoch entsprechende Medienberichte. "Vorgesehen sind sie für zwischenzeitlich eingetretene beziehungsweise zu erwartende Mehrkosten beim Bau des Turms der Garnisonkirche."

Die Kosten für den Wiederaufbau des Kirchturms sollen 40,5 Millionen Euro betragen. Davon hatte der Bund bereits etwa die Hälfte der Mittel zugesagt. Die evangelische Kirche gewährte ein zinsloses Darlehen in Höhe von 5 Millionen Euro. An Spendengeldern seien bis dahin zehn Millionen Euro eingegangen, so die Stiftung Garnisonkirche.