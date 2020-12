Vier Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wird am Samstagabend mit einem stillen Gedenken an die Opfer erinnert.



Trotz der Corona-Pandemie soll es eine kleine Andacht in der Gedächtniskirche sowie Kränze, Blumen und Kerzen am Ort des Anschlags an der Kirche geben. Teilnehmen wird auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), wie die Senatskanzlei mitteilte.