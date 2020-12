Bild: dpa/imago-images

Proteste und Kundgebungen in 2020 - Jeden Tag wird auf Berlins Straßen 14 Mal demonstriert

26.12.20 | 08:53 Uhr

Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf die Protestkultur? In Berlin wurde in diesem Jahr fast so oft demonstriert wie im vergangenen und sogar häufiger als 2018. Hervorgetan hat sich dabei besonders eine Bewegung - die Corona-Leugner. Von Efthymis Angeloudis

Hippies trommeln das Coronavirus weg. Esoteriker tanzen unter den strengen, martialischen Blicken von Neonazis und Reichsbürgern die Befreiung von den Massenmedien herbei, während Querdenker mit Pappschildern Politik und Wissenschaft für schuldig erklären. Das Demojahr 2020 hatte es in sich. Dabei würde man bei einem sich exponentiell ausbreitenden Virus davon ausgehen, dass sich Menschen nicht in großen Scharen versammeln. Dennoch zählte die Versammlungsbehörde bis Ende November insgesamt 5.167 Demonstrationen und Kundgebungen in Berlin - nur 436 weniger als im gesagten Jahr 2019 und sogar 396 mehr als 2018. Das geht aus Daten der Polizei Berlin hervor, die rbb|24 exklusiv vorliegen. Für das Jahr 2020 bedeutet das einen Schnitt von gut 14 Versammlungen am Tag.

Anzahl der Demos in Berlin nach Jahr

Proteste seit 2010 mehr als verdoppelt

Damit hat sich die Zahl der Proteste in der Hauptstadt im Vergleich zum Jahr 2010 mehr als verdoppelt. Seit 2013 bewegt sich die Zahl der Kundgebungen und Demonstrationen auf konstantem Niveau zwischen 4.500 und 5.500 jährlich. Allerdings liegt diese hohe Zahl an Versammlungen nicht im gesteigertem Aktivismus der Berlinerinnen und Berliner begründet, sondern in der Zunahme politischer und gesellschaftlicher Diversität. Tatsächlich handelt es sich bei einem Großteil der Protestaktionen um Veranstaltungen mit vergleichsweise geringer Teilnehmerzahl. Laut Schätzungen der Berliner Polizei bewegten sich die fünf größten Demonstrationen 2020 in Berlin bei einer Teilnehmerzahl von 10.000 bis 30.0000.



Fünf größte Demonstrationen in Berlin 2020 Datum Thema Geschätzte Teilnehmerzahl 18.01.20 Trakterkorso, Wir haben es satt! 27.500 06.06.2020 Black Lives Matter 15.000 01.08.2020 Das Ende der Pandemie 20.000 29.08.2020 Berlin invites Europe 20.000 18.11.2020 Antifaschistische Versammlung gegen Querulanten 9.000 Quelle: Polizei Berlin

Von der Straße ins Netz

Ein Trend, der dabei durch den Ausbruch der Corona-Pandemie angefeuert wurde, ist die Verlagerung der Proteste von der Straße in die sozialen Medien. Wobei Apps wie Telegram eine gravierende Rolle bei der Verbreitung von Verschwörungsmythen und der Festigung von wissenschaftsfeindlichen Gedankengut bilden. "Es können sich eigentlich nur Protestebewegungen und Strömungen durchsetzen die netzaffin sind", sagt der Sozialwisschenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Düsseldorf, Alexander Häusler dem rbb. Das ersetze allerdings nicht den Protest auf der Straße. Dieser habe andere Ursachen, er sei nämlich in einer "Ausnahmesituation" entstanden.

Hygiene-Demos mit durchmischten Klientel

In dieser Ausnahmesituation fand der Protest anfänglich nur im Netz statt, da für einen Zeitraum aufgrund der Infektionsschutzverordnung gar keine Demos zugelassen wurden. Selbst erfahrene Polizisten, wie der Leiter einer Einsatzhundertschaft in Berlin, Nikolai Steckmann, hatten so eine protestfreie Zeit noch nie im Beruf erlebt. "Der Anfang des Jahres war vor allem sehr ruhig."

Diese "Ruhe" wurde jedoch von den sogenannten Hygiene-Demos durchbrochen. "Trotz des Verbotes beziehungsweise der später gegebenen Obergrenzen kam es dann dennoch zu den sogenannten Hygiene-Demos zunächst vor der Volksbühne", sagt Steckmann rbb|24. Dabei beobachtete Steckmann ein ungewöhliches Phänomen. "Wir hatten es dort mit einem sehr vermischten Klientel zu tun", so der Einsatzleiter. "Es gab sicherlich Menschen, die ein ganz berechtigtes Anliegen hatten. Es gab aber auch Verschwörungstheoretiker, Esoteriker und Impfgegner."

Zur Person privat Alexander Häusler ist Sozialwissenschaftler. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neonazismus der Fachhochschule Düsseldorf. Gemeinsam mit Fabian Virchow veröffentlichte er eine Studie zu den Corona-Protesten in Nordrhein-Westfalen.

Ausnahmesituation ruft Rechtsextreme auf den Schirm

Diese Ausnahmesituation während der ersten Pandemie-Welle im Frühjahr bot die Kulisse für die Entwicklung einer neuen Protestbewegungen. "Die Corona-Krise hatte viele Ängste und Unsicherheiten hervorgerufen" so Häusler. Angst und Unsicherheit brachten wiederum Menschen zusammen, die von ihrem Äußeren her gar nicht zusammenzupassen schienen: "Einerseits Strömungen der extremen Rechten und andererseits wissenschaftsfeindliche, esoterische Glaubensgemeinschaften, die teilweise für "linksalternativ" gehalten worden sind", so Häusler, der eine Studie über die Corona-Proteste in Nordrhein-Westfalen [forena.de] veröffentlicht hat. Das habe zu skurrilen Situation geführt, in denen sich unterschiedliche Gruppen, die gemeinsam demonstrierten, verunsichert aufeindander geschaut und sich übereinander lustig gemacht hätten. "Gewaltsame Hooligans haben sich über Hippies mit langen Haaren lustig gemacht", schildert Häusler seinen Eindruck vom Anfangsstadium der Proteste.

Studie: 90 Prozent der Corona-Demos in Verbindung mit Verschörungsmythen

Dabei konnte der Sozialwissenschaftler auch Proteste dokumentieren, die rein gar nichts mit Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus zu tun hatten. "Es gab berufsständisch organisierte Proteste, die den Sorgen um die berufliche Zukunft Ausdruck gegeben haben, oder Elterninitiativen, die sich Sorgen um die Kinderbetreuung gemacht haben", sagt Häusler. Diese Versammlungen machten allerdings laut der Auswertung weit unter zehn Protest des Protestgeschehens aus. "Deutlich über 90 Prozent dieser Protestbewegung hat Merkmale von verschwörungstheoretischem Duktus und steht deutlich in Verbindung mit rechtsextremen Orientierungsformen."

Nach und nach hätte es eine zunehmende Radikalisierung der Proteste nach rechts gegeben. Obwohl Rechtsextreme laut Häusler gar nicht zu den Initiatoren der sogenannten "Corona-Leugner" Proteste gehörten. "Extreme Rechte unterschiedlicher Couleur sind mehr oder weniger auf den Zug aufgesprungen und haben davon profitiert, sich selbst als Rettungsanker, als autoritäre Führungskraft in der Krise zu inszenieren."

Zur Person Privat Nikolai Steckmann ist seit 22 Jahren Polizist in Berlin. Heute leitet er eine Einsatzhundertschaft und war auf den Demos gegen die Corona-Maßnahmen im Einsatz.

Herausforderung für die Polizei

Die Polizei wiederrum stellten diese Demonstrationen vor hohe kommunikative Herausforderungen. "Das war ein äußerst diffuses Geschehen und wir haben versucht die Teilnehmer darauf aufmerksam zu machen, sich an die Abstandsregeln zu halten, um ein Infektionsgeschehen zu verhindern", sagt Steckmann. Durch Kommunikation konnte man Konfliktsituation vermeiden. Doch das Klima sollte nicht so bleiben. "Anfänglich hatten die Querdenker-Demos so gut wie gar kein Gewaltpotential. Das hat sich im Laufe geändert", sagt Steckmann. Auf den Hygiene-Demos und den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen kam es immer öfter zu Anfeindungen. "Manche warfen uns vor, Teil einer Diktatur zu sein und dabei zu helfen, die Demokratie abzuschaffen", sagt Steckmann. Andere Demonstranten schienen sich der Polizei nähern zu wollen, um sie für ihre Sache zu gewinnen. "Es gab eine Menge Aufforderungen von den Demonstranten, uns der Bewegung anzuschließen", so der Einsatzleiter. "Kommt auf unsere Seite. Wir sind ja auch für euch da." Dies konnte die Polizei laut Steckmann aber nicht von ihrem Ziel abbringen. "Für uns war klar: Es geht nicht um den Inhalt der Demonstration, sondern darum friedliche Teilnehmende zu schützen und strafrechtlich relevante Taten zu verhindern."

Rechte Akteure rufen Polizei zur Befehlsverweigerung auf

Auf dieses Phänomen ist auch Häusler bei seiner Studie gestoßen. Rechte Akteure hätten auch in der Vergangenheit Bundeswehr und Polizei aufgerufen, sich ihnen anzuschließen. "Das ging weiter bei rechtsnationalistischen Agitationen zurzeit der Flüchtlingskrise, wo Bundeswehrsoldaten aufgerufen worden sind, die Grenzen jetzt dicht zu machen und Befehle zu verweigern." Diese Taktik finde auch hier Anwendung, so Häusler. Ein Beispiel dafür sei auch der Initiator der Querdenken-Bewegung, Michael Ballweg. Ballweg behaupte, dass das Grundgesetz nicht mehr funktioniere und man deswegen eine verfassungsgebende Versammlung schaffen müsse [belltower.news], so Häusler. "Das ist originär rechtsextremes Gedankengut." Allerdings konnte Häusler bei seiner Studie lange Zeit eine sehr laxe Haltung der Behörden mit dem Protestgeschehen beobachten. Obwohl systematisch gegen Auflagen verstoßen worden sei, wurde das Protestgeschehen weiter zugelassen. "Das hat sich erst geändert, als die gewaltbereiten Akteure von Rechtsaußen unübersehbar größer geworden sind", sagt Häusler. Dazu habe vor allem geführt, dass in Leipzig "unverhältnismäßig und fahrlässig" die Corona-Demo in der Innenstadt [mdr.de] zugelassen worden sei.

Berlin als großer Preis

Die Kundgebunden in Berlin wiederrum waren ein Coup für die Bewegung. "Berlin ist symbolhaft, weil sich dort natürlich der Reichstag befindet und die Organisatoren sich dadurch Signalwirkung nach außen versprochen haben", erklärt der Sozialwissenschaftler. Weil sich in Berlin aus dem Umfeld der ostdeutschen Bundesländer eine schnelle Mobilisierung von rechts organisieren ließ, habe die Pandemie-Leugner-Szene mit ihren Protesten zur Revitalisierung eines rechtsextremen Protestgeschehens geführt. Mit ihrer Erzählung von Widerstand und Aufbegehren gegen das System boten die Corona-Proteste einen Anschlusspunkt für Rechtsextreme unterschiedlichster Couleur, von der AfD bis hin zur Identitären Bewegung und der rechten Hooliganszene. "Die Proteste in Berlin waren zugleich auch die größten Aufmärsche von Rechtsextremen in den letzten Jahrzehnten", sagt Häusler. "Das muss man sich eben auch vergegenwärtigen."

Beitrag von Efthymis Angeloudis