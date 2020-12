Dirk Berlin Donnerstag, 03.12.2020 | 08:16 Uhr

Radwege und von mir aus auch Fahrradstraßen schön und gut. Nur: Wenn, wie gerade an vielen Stellen in Berlin geschehen, durch neue Radwege und Radstreifen der Autoverkehr auf das Tramgleis gedrängt wird und die Bahn im Stau steht, dann läuft was schief. Hier sollte mal hinterfragt werden, ob der Radverkehr nicht die nächste ruhige Seitenstraße nehmen könnte, anstatt an jede noch so schmale Hauptstraße einen Radweg anzuflicken, der dann Busse und Bahnen in den Stau treibt. Ganz ohne Autos geht es leider, gerade in Hauptstraßen nicht. Lieferverkehr, Handwerker, Kuriere, Artzpraxen mit älteren, gehbehinderten Personen ect. Es darf einfach nicht sein, das ein Individualverkehrsmittel, wozu auch das Fahrrad gehört, den ÖPNV verdrängt.