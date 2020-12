Horst Berlin Samstag, 12.12.2020 | 14:04 Uhr

Die Berliner Wirtschaft ist in den letzten Jahren mit am stärksten in Deutschland gewachsen. Das BIP steigt auch und liegt "erstmals" über dem Bundesschnitt.



Ob das Die Grünen, die gerade mal 4 Jahre an der Regierung beteiligt sind, oder allgemein die Politik zu verantworten hat - ich meine, der Einfluss ist grundsätzlich gering.