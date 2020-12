Bild: dpa/C. Soeder

"Deutsche Wohnen & Co enteignen" - Berliner Koalitionsfraktionen treffen sich mit Enteignungsinitiative

02.12.20 | 18:45 Uhr

Die rot-rot-grünen Fraktionsspitzen in Berlin haben in einem Videocall mit der Iniative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" über eine Lösung der Mietkrise beraten. Die Opposition wittert dabei schon den "Berliner Sozialismus". Von Birigit Raddatz

Rouzbeh Taheri ist sichtlich zufrieden nach dem Treffen mit den Spitzen der rot-rot-grünen Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses am Montag per Videocall. "Es war ein sachliches Gespräch, in dem auch zum Teil Detailfragen gestellt wurden", berichtet der Sprecher der Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen". Die Initiatoren beharren jedoch weiterhin darauf, keine Ersatzlösungen für den Vorschlag zu akzeptieren, Immobiliengesellschaften mit mehr als 3.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Genau das wird es aber mit der SPD nicht geben. Die Partei hatte sich im Oktober 2019 in einem Beschluss gegen Enteignungen ausgesprochen, das weiß auch der Fraktionsvorsitzende Raed Saleh. Besonders zwischen der SPD und der Initiative musste deshalb in diesem ersten Gespräch abgeklärt werden, wie ernst es beiden Seiten damit ist. Es sei nicht Salehs Lieblingsthema, kommentierte ein Sprecher der Fraktion eine Anfrage an den Fraktionsvorsitzenden.

SPD will nicht enteignen

Bei der SPD heißt der Kompromiss weiterhin: Statt Großvermieter zu enteignen, solle eher der kommunale Bestand durch Ankauf vergrößert werden. Das aber wiederum sei ein völlig anderes Instrument, so die Linken-Fraktionsvorsitzende Anne Helm, die an dem Treffen ebenfalls teilnahm. Trotzdem seien sich alle drei Parteien einig, dass ein erheblicher Teil der privatisierten Wohnungen wieder zurück in den landeseigenen Bestand gelangen müsse. Das Vorkaufsrecht dafür zu nutzen ist aus Helms Sicht jedoch keine Alternative. "Die Gefahr dabei ist auch, dass wir als Land die Marktpreise für die Wohnungen noch nach oben treiben, das müssen wir auf jeden Fall verhindern." Auch die Grünen signalisierten, für weitere Gespräche mit der Initiative offen zu sein. Einen kritischen Punkt sehen sie jedoch in der bisher festgesetzten Zahl von 3.000 Wohnungen, ab der ein Immobilienunternehmen vergesellschaftet werden soll. Nach "Tagesspiegel"-Informationen wünschen sie sich eher eine qualitative Bewertung der Vermieterinnen und Vermieter statt einer pauschalen Einordnung. Am 25. Januar soll im Parlament über den Antrag der Initiative abgestimmt werden. Wird er abgelehnt, kommt es zu einem Volksentscheid. Die Grünen drängen darauf, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Stattdessen forderte die grüne Fraktionsvorsitzende Antje Kapek Bausenator Sebastian Scheel (Linke) auf, einen ersten "Aufschlag" zu machen.

Opposition kritisiert "Kuschelkurs"

Heftige Kritik kommt inzwischen von der Opposition. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja appelliert an die neu gewählten Landesvorsitzenden der SPD, Franziska Giffey und Raed Saleh, einen bürgerlichen Weg in der Sache einzuschlagen. Neubau heißt hier das Credo. Der baupolitische Sprecher der CDU, Christian Gräff, sieht das ähnlich und bezeichnet die Annäherungsversuche der Koalitionsfraktionen mit der Initiative als "Kuschelkurs". In einer Mitteilung heißt es: "Statt endlich die Weichen für mehr Neubau zu stellen, betreiben SPD, Linke und Grüne in der Mietenpolitik weiter ernsthaft die Idee eines Sozialismus nach Berliner Art." Besonders die Gesprächsbereitschaft von Seiten der SPD irritiert hier offenbar. Ob die jedoch da ist, wird sich noch zeigen müssen. Angedacht ist, dass sich Rot-Rot-Grün in gut zwei Wochen noch einmal mit der Initiative treffen. Die hält derweil an ihrem Plan fest: Einen Volksentscheid genau an dem Tag abzuhalten, an dem die Wahl für das Abgeordnetenhaus stattfinden wird.

Sendung: Inforadio, 2.12.2020, 8 Uhr