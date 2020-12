Audio: Inforadio | 10.12.2020 | Sebastian Schöbel | Bild: imago images/Sabine Gudath

Umweltpolitik - Berlin erreicht frühzeitig sein Klimaziel für 2020

10.12.20 | 11:56 Uhr

Berlin hat sein Klimaziel für 2020 ein Jahr früher erreicht als geplant. 2019 wurden 40 Prozent CO2 eingespart. Auf dem Papier eine gute Nachricht - doch beim genaueren Blick zeigt sich, dass der Weg zur Klimaneutralität noch weit ist. Von Sebastian Schöbel



Berlin hat seine Klimaziele für das Jahr 2020 bereits frühzeitig erreicht. Wie aus neuen Zahlen des Landesamtes für Statistik hervorgeht, wurde bereits 2019 eine CO2-Einsparung von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 geschafft - ein Jahr früher als bislang geplant.



Senat will Solaranlagen zur Pflicht machen

Demnach schlägt sich vor allem der Kohleausstieg in der Berliner Klimabilanz positiv nieder: Allein dadurch wurden die C02-Emissionen seit 2017 um 5 Mio Tonnen reduziert. Außerdem verbrauchen Berliner Haushalte und Betriebe immer weniger Energie oder arbeiten energieeffizienter, was ebenfalls der CO2-Bilanz zugute komt - und das obwohl die Stadt weiter wächst. "Es ist ein großer Erfolg, dass sich der Rückgang der Emissionen in Berlin trotz starkem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum gegenüber der bundesweiten Entwicklung so positiv abhebt", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Dennoch dürfe man sich auf den guten Zahlen nicht ausruhen, so Pop. "Zur Erreichung der Klimaziele 2025 und 2030 bleiben weitere ehrgeizige Schritte notwendig." So hatte Pop zuletzt den neuen "Masterplan Solarcity" vorgestellt, wonach Neubauten verpflichtend mit Solaranlagen ausgestattet werden müssen. "Durch die Einführung des Gesetzes lassen sich innerhalb von fünf Jahren rund 37 000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) einsparen und darüber hinaus die regionale Wertschöpfung ankurbeln." Bis spätestens 2050 soll sogar ein Viertel des Berliner Strombedarfs durch Solaranlagen gedeckt werden, so der Plan.

Verkehrssektor weiter Klimasünder

Die Umweltorganisation Greenpeace hält sich mit Lob derweil zurück: Zwar sei es gut, dass die Mahnungen der Klimaschützer offenbar zu einem Umdenken bei vielen Bürgern und Unternehmen geführt habe, so Greenpeace-Sprecherin Kerstin Doerenbruch. "Richtung 2030 nur den Kohleausstieg in der Fernwärme abzuwickeln ist zu wenig. Wir brauchen dezentrale, erneuerbare Energie." Doerenbruch fordert Solarthermieanlagen auf Gebäuden der landeseigenen Wohnungsuntenrhemen, einen Ausbau der Fahrzeug-Sharing-Angebote außerhalb des S-Bahn-Rings und eine Nachrüstung der Fahrzeugflotte aller Behörden. "Da gibt es bisher viele blinde Flecken im Energiekonzept des Berliner Senats." Auch dem umweltpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Danny Freymark, gehen die Ambitionen des Senats nicht weit genug, etwa beim Ausbau der erneuerbaren Energien. "Wir sind deutlich zu langsam." Zudem könnten zum Beispiel öffentliche Gebäude energetisch saniert und mit grünen Dächern oder Solaranlagen versehen werden. "All das wird nicht umgesetzt. Im Gegenteil: Die sind keine Vorbilder für das, was notwendig wäre in dieser Stadt." Um die von Umweltschützern angemahnte Klimaneutralität bis spätestens 2050 zu erreichen, so Freymark, müsse der Senat viel mehr Geld in die Hand nehmen, allen voran für den Ausbau des ÖPNV. "Von 31 Milliarden Euro, die das Land Berlin pro Jahr zur Verfügung hat, werden nur 1,9 Milliarden für Umwelt und Verkehr genutzt. Das sind sieben Prozent, deutlich zu wenig, wenn man von Mobilitätswende spricht oder gar eine Klimanotlage verkündet."



Tatsächlich bleibt vor allem der Verkehrssektor in Berlin ein Klima-Sünder: Hier sind die CO2-Emissionen nämlich nicht gesunken, sondern sogar leicht gestiegen, obwohl zum Beispiel immer mehr Elektrofahrzeuge in Berlin unterwegs sind. Laut Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) liegen die CO2-Emissionen im Verkehr sogar über 12 Prozent des Niveaus von 1990. Sie macht dafür die verpasste Mobilitätswende und das Festhalten am Verbrennermotor verantwortlich. "Dies hat sich fatal für die Klimabilanz erwiesen." Deswegen setze Berlin seit 2017 seine Mobilitätswende mit Fokus auf den ÖPNV um, so Günther. "Die Erfolge – auch die damit einhergehende Reduktion der CO2 Emissionen – wird man noch nicht morgen, aber zunehmend sehen. Klimaschutz im Verkehr steht ganz oben auf unserer politischen Agenda."

Greenpeace weist allerdings auch darauf hin, dass sich die Klimaziele Berlins am Ausgangsjahr 1990 messen: Damals wurde jedoch die Abwicklung der alten DDR-Industrie in die Klimabilanz hineingerechnet - weswegen die umweltpolitischen Fortschritte der vergangenen dreißig Jahre deutlich weniger imposant seien, als die Zahlen suggerierten.