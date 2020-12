Zuvor hatte ihn der Parteivorstand per Videokonferenz am Dienstagabend nominiert, offiziell gewählt werden soll Lederer auf einem Linken-Parteitag im April.

So schlimm die Corona-Krise auch sein mag: Klaus Lederer sieht in ihr auch eine Bestätigung für linke Politik. "Weil ich der Überzeugung bin, dass nur eine Stadt mit einem funktionierenden Gemeinwesen eine soziale und solidarische Stadt ist", sagte der 46-Jährige am Mittwoch bei seiner Vorstellung als Spitzenkandidat der Linken .

Die Stärkung des öffentlichen Sektors, Investitionen in den Sozialstaat und die Vergesellschaftung wichtiger Infrastruktur: Mit diesen Kernthemen will Lederer in den Wahlkampf ziehen.

Der Mietendeckel soll dabei die Fahne sein, unter der die Partei ihre Wahlkämpfer versammeln wird: Sollte das Gesetz vor dem Verfassungsgericht scheitern, werde man den Wahlkampf eben zur Suche nach einer Alternative machen, so Lederer. Dass der Koalitionspartner SPD, allen voran Spitzenkandidatin Franziska Giffey, nun ankündigt, den Mietendeckel nach fünf Jahren wieder anzuheben, sei "irritierend", sagt Lederer. "Da muss die SPD für sich auch nochmal klären, in welche Richtung sie will: Zurück in die 90er oder ins Jahr 2021/22."