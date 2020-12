In Berlin-Mitte und in Grünau sind seit Freitagvormittag mehrere Polizisten angegriffen worden. Zunächst traf es eine Beamtin, die einen Mann am Alexanderplatz auf die Maskenpflicht aufmerksam machte, wie ein Sprecher am Samstag mitteilte.

Der Angesprochene soll sich an der Straßenbahnhaltestelle trotz mehrfacher Aufforderung geweigert haben, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Als die Polizistin ihn daraufhin festhielt, soll er die Frau am Hals gepackt und gegen eine Baustellenabsperrung gedrückt haben. Dort wehrte sie sich mit ihrem Einsatzstock. Zwei Männer kamen der Polizistin zu Hilfe. Sie wurde leicht verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen.

Am Freitagabend wurde in Grünau ein Polizist von einem aggressiven Mann attackiert. Die Beamten waren wegen eines Streits in der Wassersportallee im Einsatz. Ein 34-Jähriger soll bei der Klärung vor Ort laut geschrien und einem Oberkommissar mit den Fäusten gegen die Brust geschlagen haben. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Dort beleidigte er die Beamten und trat dem Oberkommissar gegen den Kopf. Am Bein des Angreifers fing eine frische Operationswunde an zu bluten. Er kam in ein Krankenhaus. Der Polizist beendete mit leichten Verletzungen am Kopf und Rumpf seinen Dienst.