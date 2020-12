Die Serie von mehr als 20 mutmaßlich rechtsextrem motivierten Brandanschlägen in Neukölln und weiteren Straftaten beschäftigt die Ermittlungsbehörden seit Jahren. Zwei Neonazis stehen seit langem im Fokus der Berliner Staatsanwaltschaft - am Mittwoch wurden sie verhaftet.

Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat am Mittwochmorgen Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige im Zusammenhang mit einer Serie von mehreren Dutzend mutmaßlich rechtsextrem motivierter Straftaten in Neukölln vollstreckt. Das teilte ein Behördensprecher am Vormittag via Twitter mit. Die Generalstaatsanwaltschaft bezeichnete die Anschlagserie als aufgeklärt.

Nach Aussage der Berliner Polizeipräsidentin haben die mutmaßlichen Täter zahlreiche potentielle Opfer ausgespäht. In der Nacht zum 1. Februar 2018 wurde das Auto des Linke-Bezirkspolitikers Ferat Kocak mutmaßlich von verdächtigen Rechtsextremisten angezündet. Durch die Flammen entstand auch Gefahr für das Wohnhaus. Ermittler des Landeskriminalamtes identifizierten Tilo P. und Sebastian T., sowie den ebenfalls vorbestraften Neonazi Julian B. als Tatverdächtige. Sie durchsuchten die Wohnungen von P. und T., beschlagnahmten Computer und Handys. Doch bislang fanden die Beamten keine Beweise, die für eine Anklage gereicht hätten. Sebastian T. und Tilo P. blieben bis zu ihrer Verhaftung am Mittwoch auf freiem Fuß.

In den vergangenen Jahren gab es im Bezirk Neukölln mehrere Übergriffe und Anschläge auf Menschen, die sich offen gegen Rechtsextremismus engagieren - vor allem zwischen 2016 und 2018. Täter zündeten Autos von bekannten Mitgliedern linker Parteien und Einrichtungen an, verschickten Drohungen und beschädigten linke Treffpunkte. Die Polizei rechnet der Neuköllner Anschlagsserie insgesamt 72 Straftaten zu - darunter Brandanschläge, Körperverletzungen und eingeschlagene Scheiben.

Kocaks Name hatten Verdächtige im September 2017 in einem abgehörten Telefongespräch genannt. Sie schickten sich auch Chat-Nachrichten, in denen sie eindeutig über den Linken-Lokalpolitiker sprachen. "Gib den mal bei google ein", schrieb Tilo P. einem Mitstreiter. "Und guck dir den genau an." Wenige Tage später meldete sich P. erneut mit einer Textnachricht. "Dikka, Ferat Kocak sitzt gerade bei mir im Bus", tippte er in sein Handy. "Hast du ihn verfolgt?", fragte Sebastian T. "Ja, der ist bis zum Ostpreußendamm gefahren", schrieb P.

Am 15. Januar 2018 entdeckte Tilo P. Ferat Kocak bei einer Versammlung der Linke. Sebastian T. erteilte von zuhause aus Anweisungen. "Hör mal zu Dicker, du guckst jetzt einfach, ob der in die U-Bahn geht oder ob er mit dem Auto fährt", wies er seinen Mitstreiter an. "Er fährt Auto, ein roter Smart", antwortete Tilo P.. "Na, dann fahr hinterher", sagte T.. Die Chatnachrichten liegen dem rbb vor.