Vor zwei Jahren verkündete der Berliner Senat den deutlichen politischen Willen zur Bekämpfung der Clankriminalität in Berlin. Der drückt sich jetzt auch in der Arbeit der für die Organisierte Kriminalität zuständigen Ermittlungsbehörden aus. So hat sich die Zahl entsprechender Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Clanstrukturen im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das geht aus dem "Lagebild Organisierte Kriminalität 2019" der Berliner Polizei hervor. Der Bericht liegt der Redaktion rbb24-Recherche vorab vor.

Dies gehe "einher mit einer eigenen Werteordnung und der prinzipiellen Ablehnung der deutschen Rechtsordnung". Zwar dominieren "arabischstämmige Tatverdächtige" diese Ermittlungsverfahren, viele von ihnen sind aber längst deutsche Staatsbürger. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte dazu im rbb: "Das ganz Wichtige ist, sie dort zu treffen, wo es weh tut: beim Geld. Die Einziehung von Immobilien war ein schwerer Schlag." Die Wirkung sei, "dass auf der Straße der Respekt zurückkehrt." Dass dies der Fall sei, berichte jedenfalls die Polizei. Zusätzlich weist die Polizei aber auch ein Verfahren gegen eine Großfamilie aus Rumänien als "Clankriminalität" aus. Dabei geht es um Prostitution und Menschenhandel im Tiergarten und im Schöneberger Regenbogenkiez. Innensenator Geisel merkte dazu an, dass es natürlich nicht nur arabischstämmige Clan-Kriminalität gebe. Den größten Anteil im Bereich OK habe übrigens "deutsche Kriminalität".

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 56 "OK-Verfahren" in Berlin (Vorjahr: 59). Davon entfallen 11 Verfahren (Vorjahr: 5) auf Tätergruppierungen, die Clan-Strukturen zugeordnet werden. Dabei geht die Berliner Polizei von einer eigenen Definition "Clankriminalität" aus, die nicht gesetzlich geregelt ist. Nach dieser Festlegung ist Clankriminalität die "Begehung von Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Subkulturen", die geprägt sei "von verwandtschaftlichen Beziehungen, einer gemeinsamen ethnischen Herkunft und einem hohen Maß an Abschottung der Täter".

Weitere Schwerpunkte sind die so genannte "Rockerkriminalität", bei der die Verfahren leicht rückläufig sind (2019: 5, 2018: 6), sowie die "Russisch-Eurasische Organisierte Kriminalität“ (REOK), bei der jetzt tschetschenische Tätergruppen im Mittelpunkt stehen. Ihr besonderes Merkmal ist, dass "patriarchale Strukturen im Vordergrund stehen".

Dem Lagebild zu Folge sind der Rauschgifthandel und die Eigentumskriminalität die wesentlichen Betätigungsfelder der Organisierten Kriminalität in der Hauptstadt. In beiden Feldern hat die Zahl der Verfahren um jeweils über 30 Prozent zugenommen. Innensenator Geisel steht in diesem Feld einer Legalisierung von so genannten weichen Drogen schon seit einiger Zeit nicht mehr im Wege: "Marihuana zu verbieten und Alkohol als kulturelle Errungenschaft zu betrachten ist eine gewisse Doppelzüngigkeit." Für den Senator ist das aber keine Frage der Sicherheitsbehörden, sondern "da steht eine gesellschaftliche Diskussion an."



432 Tatverdächtige wurden durch die Berliner Polizei insgesamt bei OK-Verfahren ermittelt. Das sind 6,5 Prozent weniger als 2018. Die kriminellen Erträge der Organisierten Kriminalität in Berlin beziffert die Polizei wegen eines umfangreichen Steuerverfahrens auf den Rekordwert von 135,5 Millionen Euro.

Das Lagebild Organisierte Kriminalität 2019 ist keine polizeiliche Kriminalstatistik, mit der jedes Jahr versucht wird, das Ausmaß der gesamten Kriminalität im Bereich der jeweiligen Landespolizei abzubilden. Das "OK-Lagebild" erfasst ausschließlich die speziellen "OK-Komplexe". Dabei handelt es sich um personell aufwändige Ermittlungsverfahren gegen komplexe Täterstrukturen, nicht lediglich um die Aufklärung von Einzeltaten. In Berlin laufen rund ein Zehntel der bundesweiten OK-Verfahren (Bund 2019: 579).