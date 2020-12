Rund 58 Prozent der Bundesbürger findet die bisherigen Maßnahmen der Regierung zu lasch. Einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung zufolge empfindet etwa jeder Vierte (23 Prozent) die Maßnahmen als "gerade richtig".



Der Bertelsmann-Umfrage zufolge sehen jüngere Menschen die Corona-Politik deutlich kritischer als die Älteren. Während nur jeder Fünfte aus der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen den Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie als gut für die Demokratie bewerte, liege der Wert bei den über 65-Jährigen mit 62 Prozent mehr als dreimal so hoch.



Die Jüngeren beklagen sehr viel stärker als die Älteren vor allem die pandemiebedingten Einschränkungen der Grundrechte, des Demonstrationsrechts und der Versammlungsfreiheit.



Was ist in der Corona-Pandemie noch angemessen?



Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Robert Habeck diskutieren mit den Moderatoren Angela Ulrich (rbb) und Dr. Stefan Braun (Süddeutsche Zeitung) und dem Demokratieexperten der Bertelsmann Stiftung Dr. Robert Vehrkamp über die Frage "Spaltet Corona die Gesellschaft? Wie sich Demokratie bewähren kann".

Der "Polittalk" ist eine Kooperation der Süddeutschen Zeitung und Inforadio vom rbb mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung.

Für die repräsentative Umfrage im Rahmen des Demokratiemonitors der Bertelsmann Stiftung wurden von YouGov in der Zeit vom 12. bis 16. November und vom 8. bis 9. Dezember 2020 jeweils mehr als 2.000 Personen online befragt. Die Stichprobe ist repräsentativ für die deutsche Wohnbevölkerung ab 18 Jahre.