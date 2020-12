rbb|24/Winkler Audio: Inforadio | 15.12.2020 | Jan Menzel | Bild: rbb|24/Winkler

Radnetzausbau in Berlin - Radfahrer wollen die Nebenstraßen erobern

15.12.20 | 06:05 Uhr

Bis zum Jahresende will der Senat eigentlich ein stadtweites Radnetz präsentieren. Eine ungewöhnliche Allianz von Verbänden kritisiert jetzt, dass zu wenig Fahrradstraßen gebaut werden. Die Grünen wollen dabei aufs Tempo drücken. Von Jan Menzel

Unter der Brücke am S-Bahnhof Adlershof kommt alles zusammen, was Räder und Beine hat: Die Straßenbahn rattert, Fußgänger wollen eilig über die Ampel und zwischen den rechtsabbiegenden Autos schlängeln sich Radfahrer. Einer von ihnen ist Andreas Paul. "Wenn ich mich nicht absolut bemerkbar mache und wie ein Weihnachtsbaum leuchte, gerate sich zwangsläufig in eine sehr kritische Situation", erzählt er. Paul trägt eine der neon-gelben Jacken, wie sie mittlerweile viele Radfahrer anhaben.

Doreen Thomas und Andreas Paul vom ADFC Treptow-Köpenick | Bild: privat

An vielen Hauptstraßen fehlt der Platz

Hier, wo die Dörpfeldstraße im Südosten Berlins auf das Adlergestell trifft, kommt Paul täglich mit seinem Fahrrad vorbei. Was er an dieser Ecke erlebt, steht exemplarisch für viele große Hauptstraßen in Berlin, die noch nicht vorbereitet sind für immer mehr Menschen, die aufs Rad umsteigen. Zwar gibt es wie andernorts auch Aus- und Umbaubaupläne. So soll die Dörpfeldstraße breite und sichere Radstreifen bekommen. Doch für Andreas Paul wird dadurch das Verkehrsproblem nicht gelöst. "Die Dörpfeldstraße ist an der schmalsten Stelle gerade mal 15 Meter breit und da sollen zwei Straßenbahnspuren rein und zwei Autospuren, da sollen Fußgänger unterkommen und Radfahrer mit genug Platz", sagt Paul, der auch für den ADFC aktiv ist. "Das geht sowieso nicht."

Fahrradverbände beklagen Mängel im Entwurf

Um zu zeigen, wie es stattdessen gehen könnte, schiebt Paul sein Trekkingrad ein paar Meter den Bahndamm entlang, stoppt und zeigt auf eine kleine, ruhige Straße, fast ohne Verkehr. Diese Nebenstraße sei breit genug, asphaltiert und diene tagsüber nur als Parkraum für Autos, sagt Andreas Paul: "Es würde sich doch wunderbar anbieten, eine Fahrradstraße draus zu machen." Die Forderung nach mehr Fahrradstraßen in Berlin haben auch mehrere Verbände ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. In ihren Stellungnahmen zum Radverkehrsplan und zum Radnetz lassen sie kaum ein gutes Haar an den Senatsentwürfen. Der Radverkehrsplan verkomme zum Plänchen und sei ein Schlag ins Gesicht der radelnden Zivilgesellschaft, kritisieren der Verein Changing Cities und der Fahrradclub ADFC und sprechen von hunderten von Mängeln in dem Entwurf.

Auto- und Radfahrer-Lobby mit einer Stimme

Was die Verbände unbedingt verhindern wollen ist, dass das stadtweite Radvorrangnetz überwiegend an den großen Hauptstraßen entlanggeführt wird. "Unser Maßstab ist immer: Würden Sie Ihr zehnjähriges Kind da auf die Straße schicken?" so Ragnhild Sörensen vom Verein Changing Cities. Die Antwort falle an den großen Straßen meist negativ aus, sagt sie: "Das Gefühl, sicher unterwegs zu sein, ist in einer Nebenstraße definitiv größer." Deshalb sollten sie verstärkt als Fahrradstraßen ausgewiesen werden. Unterstützung bekommen die Rad-Lobbyisten ausgerechnet von den Auto-Lobbyisten. Seit Jahren fordere sein Verband mehr Fahrradstraßen, sagt ADAC-Vorstand Volker Krane: "Das ist ein Super-Konzept." Man müsse dafür auch kein neues Gesetz beschließen, denn Fahrradstraßen seien in der Straßenverkehrsordnung klar geregelt. "Autos dürfen nur 30 km/h fahren und Fahrradfahrer haben Vorrang."

Verbände führen "alte Debatte"

Ein Nebengedanke könnte sein, dass dann auch mehr Platz für die Autos auf den Hauptstraßen bleibt. Das ficht den Sprecher der Verkehrsverwaltung Jan Thomsen aber genauso wenig an wie die ungewöhnliche Verbände-Allianz. Ob das Radnetz eher über Haupt- oder Nebenstraßen gehen soll, sei "eine alte Debatte". Es komme auf die konkrete Örtlichkeit an. "Nebenstraßen haben oft das Problem, dass sie mehr Kreuzungen und weniger Platz haben"“ Die geballte Kritik an dem Entwurf für das Berliner Radnetz will Thomsen deshalb auch nicht so stehen lassen: "Der Entwurf ist viel größer und qualitätsvoller als das, was jemals da war in Berlin." Klar ist aber auch, dass die Verwaltung im Zeitplan hinterherhinkt. Die konkreten Ausbaupläne mit genauen Fristen und der Routenführung sind schon seit mehreren Monaten überfällig.

Doppelte Zuständigkeit als Bremsklotz

Das lässt sich zum einen mit komplizierten Vorarbeiten und Problemen mit den beteiligten Planungsbüros erklären. Der Umbau von Berlins Straßen stößt aber auch in den Ämtern oft auf Hindernisse. Altgediente Abgeordnete sprechen von Verwaltungs-Ping-Pong, wenn sie sich über das Kompetenzgerangel zwischen dem Land und seinen zwölf Bezirken ärgern. Auch für den Bau neuer Radstreifen sind oft sowohl Senat als auch das jeweilige Bezirksamt zuständig. Meist geht es hin und her - und es passiert wenig. Der grüne Verkehrsexperte Harald Moritz würde daher gern die Spielregeln ändern. Wenn an den Hauptstraßen-Bereichen nur noch die Senatsverwaltung zuständig wäre, würden viele Konflikte entfallen, sagt Moritz: "Das wäre dann aus einem Guss."

Grüne: Senat soll mehr Radwege bauen

Mit seiner Forderung geht Moritz ans Eingemachte. Nötig wäre dann nämlich eine Änderung des Allgemeine Zuständigkeitsgesetzes. Das käme einer kleinen Verwaltungsreform gleich und würde die Bezirke faktisch entmachten. Die Opposition lehnt das geschlossen ab. Von "rein ideologischer Politik nach Gutsherrn-Art", spricht der AfD-Abgeordnete Frank Scholtysek. FDP-Verkehrsexperte Henner Schmidt hält ebenfalls nichts von einer Zentralisierung. "Die Bezirke sind einfach näher dran", sagt er. Schließlich gehe es nicht nur um die Radwege, sondern auch um Grünanlagen, Fußwege und das ganze Drumherum, das abgestimmt werden müsse.

Wahltermin erhöht den Druck

Das Verwaltungs-Ping-Pong nervt auch den verkehrspolitischen Sprecher der SPD Tino Schopf. Er schreckt aber wie Linken-Verkehrsexperte Kristian Ronneburg noch davor zurück, das Allgemeine Zuständigkeitsgesetz zu ändern. "Was wir brauchen, sind Zielvereinbarungen mit den Bezirken", schwächt Ronneburg die Erwartung auf schnelle Reformen ab. Der Druck auf die rot-rot-grüne Koalition und auf Verkehrssenatorin Regine Günther dürfte demnächst noch weiter zunehmen. "Die eigenen Wähler der Grünen sehen, dass so viel eigentlich nicht passiert ist", sagt CDU-Verkehrspolitiker Oliver Friederici mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr. Und auch der Verein Changing Cities erklärt selbstbewusst, mit Mobilitätsthemen könne man Wahlen gewinnen oder verlieren. Andreas Paul und die Vorkämpfer für eine Fahrradstraße am S-Bahnhof Adlershof sehen das wahrscheinlich ganz ähnlich.