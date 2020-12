Bild: dpa/L. Schulze

Zwischenfazit vorm Wahljahr 2021 - Das hat Rot-Rot-Grün beim Radverkehr noch auf der To-Do-Liste

27.12.20 | 08:05 Uhr

Die rot-rot-grüne Koalition hat sich bei Amtsantritt vor vier Jahren die Verkehrswende auf die Fahnen geschrieben. Mit Blick auf das Wahljahr 2021 hat rbb|24 überprüft: Was ist passiert – und was hat Rot-Rot-Grün hier noch zu tun? Von Jan Menzel

Vor mehr als zwei Jahren brachte die rot-rot-grüne Koalition das Mobilitätsgesetz durchs Parlament, das die Verkehrswende in der Stadt voranbringen soll. Das Ziel: Weniger Raum für Autos, dafür mehr Platz für Busse, Fußgänger - und besonders Radfahrer.

Was hat die rot-rot-grüne Koalition bereits erreicht?

Einen unerwarteten Schub verpasste in diesem Jahr ausgerechnet die Corona-Pandemie dem Radverkehr. Mehrere Bezirke, allen voran Friedrichshain-Kreuzberg, nutzten die Möglichkeit, Pop-Up-Radwege einzurichten. Die Verkehrsverwaltung hatte diese Option eröffnet, weil in der Pandemie immer mehr Menschen aufs Rad umgestiegen waren. An zahlreichen Hauptstraßen wurden temporäre Radstreifen markiert. Das Mobilitätsgesetz sieht allerdings vor, dass an jeder Hauptstraße geschützte Radstreifen angelegt werden müssen, die mindestens zwei Meter breit sein sollen, damit sich Radfahrer sicher überholen könne. Immerhin: Im November 2018 wurde der erste Radstreifen mit seinen rot-weißen Plastikpollern auf der Holzmarktstraße in Mitte eröffnet, einige weitere folgten.

Laut Gesetz ist außerdem ein 100 Kilometer langes Netz von Radschnellverbindungen vorgesehen, das sternförmig angeordnet von der Innenstadt in die Außenbezirke reichen soll. Elf solcher Routen wurden identifiziert. Für sieben Radschnellverbindungen liegen Machbarkeitsstudien vor. Die Planungsarbeiten für alle Trassen laufen, auch Bürgerbeteiligungen wurden durchgeführt. Wer bauen will, braucht dafür das Fachpersonal. Die Koalition hat nach Jahren des Stellenabbaus in den Verwaltungen und Ämtern umgesteuert. In der Senats-Verkehrsverwaltung gibt es eine Koordinierungsstelle Radverkehr. Insgesamt 22 Mitarbeiter sind im Haus von Verkehrssenatorin Regine Günther nur für Radverkehr zuständig. Jeder Bezirk hat Mittel für jeweils zwei zusätzliche Planstellen bekommen. 19 von 24 möglichen Radverkehrsplanern haben die Bezirke eingestellt (Stand Sommer 2020). Obendrauf kommen noch einmal 40 Mitarbeiter bei der neu gegründeten landeseigenen Projektgesellschaft infravelo, die die Großprojekte des Radwegebaus anschieben soll. Von 2017 bis 2021 stehen zudem rund 200 Millionen Euro nur für Radverkehr zur Verfügung, damit liegt die Koalition im selbst gesteckten Finanzrahmen:

Was sind die Kritikpunkte?

Am meisten umkämpft waren zuletzt die Pop-Up-Radwege. Zwei AfD-Abgeordnete haben Klage gegen die temporären Radstreifen eingereicht. Vor dem Verwaltungsgericht hatten die beiden Abgeordneten zunächst Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht stellte dann aber im Eilverfahren klar: Bis auf Weiteres muss kein Pop-Up-Radweg zurückgebaut werden. Die Entscheidung in der Hauptsache und damit die Klärung der Frage, ob dieses improvisierte Verfahren rechtens ist, steht noch aus. Auch wenn sie nicht geklagt haben, lehnen die beiden anderen Oppositionsparteien CDU und FDP die Pop-Up-Radwege wahlweise als "Irrsinn" oder einseitige Politik gegen Autofahrer ab.

Auf der anderen Seite des Meinungsspektrums stehen die Radfahrer-Verbände, die die temporären Radschnellwege fast schon euphorisch feiern, weil sich ihrer Ansicht nach auf Berlins Straßen viel zu wenig verändert hat. Vereine wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und Changing Cities gehören zu den Fürsprechern und Treibern einer Neuaufteilung des öffentlichen Straßenlandes. Gleichzeitig sind sie oft auch die schärfsten Kritiker der rot-rot-grünen Verkehrspolitik, weil sie mehr Tempo beim Stadtumbau sehen wollen. "Kaum neue Radwege" lautet das niederschmetternde Fazit von Changing Cities nach vier Jahren rot-rot-grüner Koalition. Die zentralen Planungs-Unterlagen für den Radwegeausbau sind der Radverkehrsplan und das Radnetz. Sie enthalten die genauen Routen und konkrete Fristen für die Umsetzung. Anfang 2021 soll beides nun endlich fertig sein – der Radverkehrsplan mit einem halben Jahren Verspätung, das Radnetz sogar anderthalb Jahre später als geplant. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz und die Fahrradverbände monieren nicht nur die Verspätung. Sie fürchten auch, dass die Senatspläne am Ende wenig verbindlich und weichgespült sind. Jüngst meldete sich mit der Vereinigung "Fuss e. V"“ auch die Fußgänger-Lobby zu Wort und warnte, dass der Vorrang für Radfahrer nicht zu Lasten der schwächsten Verkehrsteilnehmer gehen dürfe. Radvorrang-Routen durch Parks oder Fußgängerzonen, so wie angedacht, seien kein Fortschritt, sondern eine Rolle rückwärts. Die Opposition sieht Vorfahrt für Zweiräder ebenfalls kritisch - als Kampfansage an alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Was hat R2G noch auf dem Zettel?

Die kurze Antwort lautete: die Umsetzung. Projekte wie die Radschnellwege sind nicht auf Jahre sondern auf Jahrzehnte angelegt. Die ersten dieser extra-breiten, weitgehend kreuzungsfreien Trassen werden frühestens 2025 fertig sein. Auch der Umbau von Unfallschwerpunkten und Kreuzungen bleibt für die Koalition eine Baustelle. Von dem Ziel, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu reduzieren, ist Berlin in diesem Jahr wieder weit entfernt. 48 Verkehrstote registrierte die Polizei bis Anfang Dezember. Das sind acht mehr als im Vorjahr, dreiviertel von ihnen waren mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs. Ein Blick in den Koalitionsvertrag, der vor vier Jahren ausgehandelt wurde, zeigt, wo außerdem noch Arbeit liegen geblieben ist. An wichtigen Verkehrsknotenpunkten wie dem Hauptbahnhof oder am Ostkreuz sollten Fahrrad-Parkhäuser gebaut werden. Wer erfahren möchte, wie so etwas aussehen könnte, muss sich Videos aus den Niederlanden anschauen. In Berlin gibt es bislang kein solches Parkhaus für Räder. Spannend wird auch, wie Senat und Koalition den Boulevard Unter den Linden gestalten wollen. Im Koalitionsvertrag finden sich die Stichworte "verkehrsberuhigt" und "ohne motorisierten Individualverkehr", vulgo Auto. Bislang ist das Koalitionsvertrags-Papier geduldig.

Was bedeutet das für das Wahlkampfjahr?

Der "neue Berliner Straßenkampf" wird im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen. Die Spitzenkandidatin der SPD Franziska Giffey hat bereits erklärt, dass sie keine Politik gegen das Auto machen will und auch die Mobilität der Menschen in den Außenbezirken im Blick behalten will. Die Grünen machen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg vor, wie Verkehrswende und Verkehrsberuhigung auch mal unkonventionell gehen kann. Die CDU wiederum bemüht sich bei aller Sympathie fürs Auto als moderne Großstadtpartei die Radler als Wähler nicht links liegen zu lassen. Und die Linke wird wohl so wie im letzten Wahlkampf beanspruchen, dass sie die ökologische mit der sozialen Frage verknüpft. Die Aktivisten von Changing Cities jedenfalls behaupten selbstbewusst: "Mit Mobilitätsthemen lassen sich Wahlen gewinnen – oder verlieren.".