Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Maja Smoltczyk hat empfohlen, dass Schulen die Plattform "Lernraum Berlin" nutzen. Man habe Anfang des Jahres zwar einige Datenschutzmängel bei der Plattform festgestellt. Diese sei jetzt aber auf einem guten Wege, sagte Smoltczyk am Donnerstag in der rbb-Abendschau.

An den Schulen sei der Datenschutz besonders wichtig, betonte die Datenschutzbeauftragte. Nach europäischem Recht gebe es hier eine besondere Fürsorgepflicht, weil Kinder noch nicht in der Lage seien, mit den Gefahren des Internets und der Digitalisierung umzugehen.

Smoltczyk wehrte sich gleichzeitig gegen Kritik durch die Bildungsverwaltung. Diese hatte gefordert, dass die Datenschutzbeauftragte den Schulen konstruktive Vorschläge machen sollte.

Smoltczyk ist jedoch der Ansicht, dass das Aufgabe der Bildungsverwaltung ist.

In einer Pressemitteilung äußerte sich Smoltczyks Behörde am Freitag noch einmal sehr deutlich zu diesem Thema: Nach wie vor fehlten klare Vorgaben der Senatsverwaltung zur Auswahl digitaler Lernmittel, heißt es darin. Diese technisch und rechtlich komplexe Aufgabe gehe weit über pädagogische Erwägungen hinaus und dürfe nicht weiterhin Schulleitungen und Lehrkräften aufgebürdet werden. "Die Vielzahl an Anfragen, die mich erreicht, zeigt mir, dass es Schulleitungen und Lehrkräften ein wichtiges Anliegen ist, datenschutzkonforme Lehr- und Lernmittel für ihren Unterricht zu nutzen. Sie dürfen dabei nicht länger allein gelassen werden", so Smoltczyk. Ihre Behörde habe dazu im Frühjahr unhd Sommer konkrete Hinweise für die Verantwortlichen im Bildungsbereich erarbeitet.