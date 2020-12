dpa/Jens Kalaene Audio: Inforadio | 28.12.2020 | Thorsten Gabriel | Bild:

Gebiete mit sozialer Erhaltungssatzung - Fast eine Million Hauptstädter leben in Milieuschutzgebieten

28.12.20 | 07:18 Uhr

Seit 2016 hat sich die Zahl der sogenannten Milieuschutzgebiete in Berlin nahezu verdoppelt - und damit auch die Zahl der Berlinerinnen und Berliner, die in diesen besonderen Schutzzonen leben, wie neueste Zahlen des Senats zeigen. Von Thorsten Gabriel

Fast eine Million Berlinerinnen und Berliner leben mittlerweile in sogenannten Milieuschutzgebieten. Damit hat sich deren Zahl in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdoppelt. Waren 2016 noch 531.875 Hauptstadtbewohnerinnen und -bewohner in Milieuschutzgebieten Zuhause, sind es nun 984.449. Diese Zahlen gehen aus der Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Abgeordneten Gabriele Gottwald hervor. Demnach verdoppelte sich in etwa auch die Zahl der in der Stadt ausgewiesenen Milieuschutzgebiete von 34 auf 64. Die meisten dieser Gebiete gibt es in den Bezirken Pankow, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg. In Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg wohnen mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner in solchen Gebieten. Nur die Bezirke Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf haben bislang keine Milieuschutzgebiete ausgewiesen.

Ausweisung weiterer Milieuschutzgebiete geplant

Wie aus der Antwort des Senats weiter hervorgeht, wird in den Bezirken an der Ausweisung weiterer Milieuschutzgebiete gearbeitet. So gibt es in Charlottenburg-Wilmersdorf mittlerweile Aufstellungsbeschlüsse für die Gebiete Alt-Lietzow/Karl-August-Platz und Jungfernheide. In Tempelhof-Schöneberg sind drei Gebiete konkretisiert: Friedenau, Mariendorf und das Wohnviertel rund um den Wittenbergplatz. Damit könnte sich die Zahl der in Milieuschutzgebieten lebenden Menschen in nächster Zeit um rund 92.000 erhöhen.

Auch Steglitz-Zehlendorf will erstmals prüfen

Voruntersuchungen oder Pläne für weitere Gebiete gibt es unter anderem in Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und Reinickendorf. Auch Steglitz-Zehlendorf prüft erstmals, das Instrument des Milieuschutzes zu nutzen. Dort ist geplant, für vier Gebiete im Ortsteil Steglitz eine soziale Erhaltungssatzung zu erlassen. In Milieuschutzgebieten gelten bestimmte Regeln, die verhindern sollen, dass die angestammte Wohnbevölkerung verdrängt wird, etwa durch teure Modernisierungsmaßnahmen, Hausverkäufe oder durch die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Besonders das in Milieuschutzgebietenden geltende Vorkaufsrecht bei Immobilienverkäufen wird von den Bezirken seit einigen Jahren immer häufiger genutzt. Wie wirksam diese Regeln sind, ist politisch umstritten.

