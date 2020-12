Die Attacke sei ein "tiefer Einschnitt" gewesen, so Müller weiter: "Allen Menschen, die in unmittelbarer Umgebung, auf dem Weihnachtsmarkt und in der ganzen Stadt diese unvorstellbare Tat, die Wirklichkeit wurde, miterlebt haben, hat sich dieses Geschehen in das Gedächtnis eingebrannt", erklärte Müller. "Und wir müssen uns bewusst machen, dass es jede und jeden von uns hätte treffen können. Die terroristische Bedrohung richtet sich gegen uns alle."

Zum vierten Jahrestag des islamistischen Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) an die Opfer erinnert. "Den Toten und Verletzten schulden wir einen Moment des Einhaltens, der Besinnung und der Erinnerung", erklärte Müller am Freitag in Berlin.

Am 19. Dezember 2016 steuerte ein Attentäter einen Lkw auf den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und tötete zwölf Menschen. Zahlreiche weitere Menschen wurden schwer verletzt. Seitdem seien zwar vielfältige Vorkehrungen getroffen worden, so Müller. Es bestehe jedoch weiter Gefahr, das zeigten auch die islamistischen Anschläge in diesem Jahr in Frankreich. "Die Angreifer, die unsere freiheitliche Lebensweise und unsere Kultur der Toleranz zerstören wollen und die dabei mit menschenverachtender Rücksichtslosigkeit vorgehen, sind noch immer da", betonte Müller.

Der Regierende Bürgermeister will am Samstagabend auch an einer kleinen ökumenischen Gedenkandacht in der Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche und an der anschließenden Kranzniederlegung teilnehmen. Um 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Anschlags vor vier Jahren, soll mit zwölf Glockenschlägen an die Todesopfer erinnert werden.



Seit Dezember 2017 erinnert ein über den Breitscheidplatz verlaufender "Riss" aus Bronze an den Terrorakt. Die Namen der Opfer wurden in Treppenstufen am Anschlagsort eingraviert.