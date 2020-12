Taxi-Zulassung am Flughafen BER muss neu geregelt werden

Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Betriebserlaubnis für Berliner Taxis am Flughafen BER für rechtswidrig erklärt. Die Regelung sei aufgrund "schwerwiegender und offensichtlicher Fehler" nichtig und entbehre jeder Rechtsgrundlage, entschied das Gericht am Montag. Das gesamte Zulassungsverfahren müsse nun neu geregelt werden.

Die zuständige Berliner Landesbehörde hatte daraufhin bekannt gegeben, wie und bis wann sich Taxifahrer für eine Zulassung am BER bewerben können. Diese Bekanntmachungen seien aber fehlerhaft und widersprüchlich und deshab nichtig, so das Verwaltungsgericht.

Eigentlich dürfen Taxifahrer Fahrgäste nur in den Landkreisen oder Kommunen aufnehmen, wo sie ihre Konzession besitzen - im Falle des BER ist das der Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald. Nach jahrelangem Ringen hatten sich beide Länder und der Kreis jedoch darauf verständigt, dass seit der BER-Eröffnung am 31. Oktober dort zu gleichen Teilen Taxis aus Berlin und aus dem Landkreis Fahrgäste aufnehmen dürfen. Zunächst wurden Lizenzen für jeweils 300 Fahrzeuge aus beiden Ländern erteilt.

Demzufolge seien die bereits erteilten Konzessionen laut Gericht zwar rechtswidrig, aber nicht nichtig. Es werde nun in jedem einzelnen Fall geprüft, ob die Zuteilung zurückgenommen wird oder nicht. Zuständig hierfür ist das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo). Das Labo werde auch prüfen, ob es gegen den Gerichtsbeschluss Beschwerde einlegt.

Der Senat teilte dem rbb auf Anfrage mit, er sehe die Regelungen zum Taxi-Verkehr am Flughafen BER durch die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts nicht grundsätzlich infrage gestellt. Die Senatsverkehrsverwaltung sagte dem rbb, das Gericht habe nicht die grundsätzliche Vereinbarung zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg sowie dem Landkreis Dahme-Spreewald beanstandet. Für nichtig erklärt habe das Gericht die daraus resultierende sogenannte "Allgemeinverfügung", mit der die Sonderzulassungen für Taxis am BER angekündigt wurden.

Als Reaktion auf die Entscheidung des Gerichts kritisierten Oppositionspolitiker im Berliner Abgeordnetenhaus den Senat scharf. Die für Verkehr und Wirtschaft zuständigen CDU-Fraktionssprecher Oliver Friederici und Christian Gräff bezeichneten die Aufhebung der Vorfahrt für Berliner Taxis am BER als "Desaster, das Grünen-Verkehrssenatorin Günther verbockt hat", ein "kunden- und klimafeindlicher fauler Kompromiss". Günther müsse jetzt unverzüglich eine Lösung verhandeln.

Ähnlich äußerte sich Henner Schmidt, infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP. "Der Ansatz des Senats war nicht nur rechtswidrig, sondern auch unfair, weil der größte Teil Berliner Taxis leer wieder zurückfahren musste, wenn er Passagiere am BER abgesetzt hatte", teilte Schmidt mit. Der Senat müsse umgehend mit dem Landkreis Dahme-Spreewald neu verhandeln. Eine Möglichkeit sei, die jeweils aktuell am BER anwesende Zahl von Berliner Taxis zu regulieren. Ziel müsse bleiben, allen Berliner Taxis ein Laderecht am BER zu ermöglichen.