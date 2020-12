Wer die Berliner Linke im kommenden Jahr in den Wahlkampf führt, galt bisher als offenes Geheimnis. Nun wurde Kultursenator und Vize-Regierungschef Klaus Lederer als Spitzenkandidat nominiert. Auf die Landesliste wird er allerdings erst im April 2021 gewählt.





Berlins Kultursenator Klaus Lederer tritt offiziell als Spitzenkandidat der Linken bei der Wahl im kommenden Jahr an. Der Landesvorstand der Partei nominierte den 46-Jährigen am Dienstagabend, wie eine Sprecherin mitteilte. Seine endgültige Wahl soll beim Parteitag im April stattfinden.

Lederer hatte sich in der Corona-Pandemie erfolgreich für Soforthilfen für Kulturbetriebe eingesetzt, allerdings auch immer wieder Kritik an den Verlängerungen des Lockdowns geübt. Die Maßnahmen würden vor allem selbstständige Künstler und kleine Kulturbetriebe in große Probleme stürzen, so Lederer.

Ein zentrales Wahlkampfthema der Linken wird die Mietenpolitik sein, befeuert auch durch den Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne, über den bei der Wahl voraussichtlich ebenfalls abgestimmt wird.

Kritik hatte Lederer zuletzt vor allem für die Entlassung des Leiters der Stasiopfer-Gedenkstätte Hubertus Knabe geerntet: Die Opposition wirft ihm vor, Knabe aus politischen Gründen aus dem Amt gedrängt zu haben.