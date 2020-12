Es war schon am Lächeln der Parteitagsleitung zu sehen, kurz bevor sie das Wahlergebnis auch offiziell verkündete: Es war sehr gut gelaufen. Aber mit so einem Ergebnis hatte vorher niemand gerechnet, bekannte auch der Landesparteivorsitzende Werner Graf nach der Wahl freimütig, auch wenn Bettina Jarasch keine Gegenkandidatin hatte.

Jarasch will Bündnisse schmieden jenseits ihrer Partei und auch jenseits der Klientel, die gewöhnlich grüne Politik unterstützen. Handwerker, Unternehmen und Industriearbeiter sieht sie dabei beispielsweise als Bündnispartner. Wenn deren Arbeit beispielsweise dem Klimaschutz oder der Verkehrswende dient, glaubt sie an Wege für ein Bündnis .

Gerade bei diesen schmerzhaften Kompromissen ist der Aufschrei also programmiert. Das weiß Bettina Jarasch, schließlich war sie fünf Jahre Parteivorsitzende eben dieser Berliner Grünen. Und das in einer Zeit, als die Partei 2011 nach der Abgeordnetenhauswahl nicht ihr Wahlziel erreicht hatte, mit Renate Künast das Rote Rathaus zu übernehmen. Als danach auch noch die Sondierungen mit der SPD scheiterten, zerriss es die Grünen buchstäblich fast. Damals war sie eine von denen, die die streitenden Grünen wieder zusammenführte. Nun macht sie sich daran, Bündnisse außerhalb ihrer Partei zu schmieden.

Die große Zustimmung ihrer Partei stärkt Jarasch für den anstehenden Wahlkampf den Rücken. Und doch dürfte sie wissen, dass es trotzdem viele Diskussionen auch in der Partei geben wird, wenn sie dann wirklich daran geht, Bündnisse zu schmieden. Sie will und muss die Verkehrswende vollenden, sie will mehr Wohnungen bauen und dabei auch verdichten. Das gefällt nicht jedem, schon gar nicht jedem Grünen.

Grüne liegen in Umfrage an der Spitze - SPD verliert

Bettina Jarasch setzt mit den Berliner Grünen ganz auf Sieg für die Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr. Sie will nicht nur die erste Regierende Bürgermeisterin werden, sie will auch die erste Grüne sein, die dieses Amt übernimmt. Die Umfragezahlen geben das aktuell her. Seit Monaten liegen die Grünen in der Hauptstadt auf Platz 1. Und doch werden die Grünen nicht allein regieren können, sie brauchen Koalitionspartner.

Dass Jarasch gern mit Linken und SPD regieren möchte, wird in ihrer Parteitagsrede sehr deutlich, immer wieder lobt sie das, was die Koalition trotz verschiedener Reibereien geschafft hat. Richtung CDU hat sie nur eine knappe Warnung übrig: Mit der Reaktion der CDU auf die neuen Schulden im Nachtragshaushalt, mache sich die Partei nur irrelevant, sagte Jarasch. Ein Wunschpartner ist die Union damit weiter nicht.