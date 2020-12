Prügel, Drohungen, Hetzjagden – in den Nachwendejahren bricht in Ostdeutschland auch Hass, Rassismus und Gewalt auf, besonders unter Jugendlichen. Der "Zeit Online"-Redakteur und Autor Christian Bangel, in Frankfurt (Oder) geboren und aufgewachsen, nannte diese für ihn prägende Zeit die " Baseballschlägerjahre" – daraus entstand ein Twitter-Hashtag, mit dem sich viele Menschen aus Ost und West zu Wort melden , um ihre Erlebnisse in dieser Zeit auszutauschen. Zu lange war über die Zeit der "Baseballschlägerjahre" geschwiegen worden.

Der rbb und "Zeit Online" haben sich nun – unterstützt von der Produktionsfirma Berlin Producers – zusammengetan, um die Auseinandersetzung mit dem Thema filmisch aufzubereiten. Unter dem Titel "Baseballschlägerjahre" sind insgesamt sechs 15-minütige Filme entstanden, die jene Jahre geprägt von Umbruch und Gewalt spiegeln und zugleich den Bogen in die Gegenwart schlagen. "Zeit Online"-Reporterin Dilan Gropengiesser beleuchtet die späte Reaktion des Staates auf den anwachsenden Rechtsextremismus am Beispiel Brandenburgs: In ihrer Reportage "Nazis im Visier" beschreibt sie die Arbeit der MEGA, einer Sondereinheit der Brandenburger Polizei, die 1998 aufgebaut wurde, um rechte Gewalt einzugrenzen und zu verfolgen.

rbb|24: In der Nachwendezeit eskalierte rechtsextreme Gewalt in Ostdeutschland und vor allem auch in Brandenburg. Wie beschreiben Sie die Situation?

Dilan Gropengiesser: Es kam zu Auswüchsen der Gewalt gegenüber Ausländern. Das Besondere an dieser Zeit war, und das kennen wir so in dieser Form heute nicht mehr, dieses offen ausgelebte Rechtsextreme, zum Beispiel in Kameradschaften. Oder dass vor allem junge Menschen, die für die rechte Szene viel anfälliger waren, sich im Kollektiv jeden Abend auf dem Dorf in Brandenburg getroffen haben. Da waren Hitlergrüße an der Tagesordnung.

Skinheads haben ihre rechte Gesinnung auch über Klamotten und durch Gewalttaten nach außen getragen. Als anders aussehender Mensch hat man sich kaum noch getraut, durch gewisse Orte zu gehen. Sehr bekannt ist der Mord an Amadeu Antonio 1990 in Eberswalde, der in diese Zeit fällt, und der diese Dramatik nicht nur in Eberswalde, sondern in ganz Brandenburg verdeutlicht hat. Das Ganze hat so ein Ausmaß angenommen, dass die Polizei und die Behörden damit überfordert waren.