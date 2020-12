Bild: rbb

Koalition kündigt Regelwerk an - Woidke wegen Wahlkampfwerbung in der Kritik

01.12.20 | 21:37

Wegen Kritik an einem Wahlkampfplakat für die Bürgermeisterwahl in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), das Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gemeinsam mit dem SPD-Kandidaten Nico Ruhle zeigt, kündigt die Brandenburger Koalition Nachbesserungen an. Man wolle die Regierungsarbeit klar von Wahlkämpfen trennen, hieß es am Dienstag vom Koalitionspartner CDU.



"Wir brauchen zuallererst ein Regelwerk, was eindeutig definiert, was erlaubt ist und was nicht", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag Jan Redmann. "Ich nehme wahr, dass innerhalb der Landesregierung daran inzwischen gearbeitet wird." Im Koalitionsvertrag von SPD, CDU und Grünen steht, dass die Regierung konsequent zwischen amtlichem Handeln und Wahlwerbung unterscheiden werde. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke sagte: "Wir sind natürlich nicht glücklich mit dieser Einmischung."

SPD-Fraktionschef spricht von "Hektik des Schlussspurts"

Woidke hatte sich in der vergangenen Woche im Bürgermeisterwahlkampf in Neuruppin kurz vor der Stichwahl am Sonntag auf einer Wahlwerbung mit dem SPD-Kandidaten Ruhle gezeigt.



Der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn hatte das am Sonntag nach einem Bericht der "B.Z." eingeräumt und das Foto aus dem Internet nehmen lassen. Stohn betonte am Dienstag in Potsdam: "Für uns ist doch ganz klar: Partei und Regierung sind etwas Unterschiedliches." Die Wahlwerbung sei in der "Hektik des Schlussspurts" im Wahlkampf entstanden. Woidke ist auch Landeschef der Sozialdemokraten.

Linke: Regelung gibt es längst