Brandenburg startet einen mit 22 Millionen Euro ausgestatteten "Pakt für Pflege". Dafür hat Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch eine Vereinbarung mit den Verbänden des Landespflegeausschusses unterzeichnet.

Ziel sei es, im ganzen Land eine wohnortnahe Betreuung für Pflegebedürftige zu ermöglichen, erklärte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Carla Kniestedt. Deshalb sollen Landkreise und Kommunen Geld bekommen, "um Pflege auf der kleinen, örtlichen Ebene organisieren zu können", ergänzte der SPD-Abgeordnete Günter Baaske. Hierfür seien fast zwölf Millionen Euro eingeplant.

Davon sollen vor allem die ländlichen Regionen profitieren, in denen der Anteil der Pflegebedürftigen besonders hoch sei. Unter anderem solle es für sie mehr Angebote für ein selbstbestimmtes Leben und Teilhabe an der Gesellschaft geben, sagte Brandenburgs Sozialministerin Nonnemacher. Sie verwies darauf, dass in Brandenburg 130.000 Menschen pflegebedürftig seien. Das sind einige Tausend mehr als der Landkreis Uckermark Einwohner hat.