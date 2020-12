Neugieriger () Dienstag, 08.12.2020 | 07:47 Uhr

Ich finde den Vorschlag von Herrn Stübgen sehr gut. Man muss doch wenigstens darüber nachdenken dürfen ob und wann straffällige Asylbewerber in ihre Heimat abgeschoben werden. Oder wollen wir weiterhin in der Zeitung lesen „zwei polizeibekannte.... haben erneut „! Wer sich nicht an die Regeln und Gesetze in unserem Land hält muss nach Hause fahren. Was soll das angeblich humane Gesäusel von SPD und den Grünen???? Viele in der Bevölkerung verstehen es nicht und schütteln nur noch mit dem Kopf.