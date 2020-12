Kein ostdeutsches Bundesland hat so wenige nitratbelastete Acker- und Grünlandflächen wie Brandenburg. Das hat Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch im Landwirtschaftsausschuss in Potsdam erklärt.



Nitratbelastete Böden stellen eine Gefahr für das Grundwasser dar - der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm je Liter. Etwa 23.300 Hektar Landwirtschaftsfläche - das entspricht 1,8 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche - sind in Brandenburg als Flächen erfasst, auf denen der Grenzwert überschritten wird. In Sachsen sind es 5,5 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.