SchwesterAdele Mittwoch, 02.12.2020 | 11:16 Uhr

Übergriffigkeiten der Woidke-Regierung sind an der Tagesordnung. Schließlich geht es um Machterhalt, die Wahlbevölkerung wendet sich von der SPD ab. Etliche Minusprozente mußte Woidke bei der letzten Landtagswahl hinnehmen. Die Gerichte bis hoch zum Landesverfassungsgericht kassierten etliche Entscheidungen der Brandenburger Regierung. Kleines pikantes Ereignis in Woidkes Wahlkreis in Forst am Wegesrand, wo sich das gewählte Kommunalparlament jetzt mit dem Gang zum Verwaltungsgericht dagegen wehrt, von der SPD-CDU Kommunalaufsicht entmachtet zu werden.