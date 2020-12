Bild: imago images

Terroropfer vom Breitscheidplatz - "Gedemütigt, entwürdigt, verletzt"

19.12.20 | 06:01 Uhr

Auch vier Jahren nach dem Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz kämpfen Verletzte und Hinterbliebene mit den Folgen. Mohammad W. war einer der Ersthelfer vor Ort und wurde selbst verletzt. Die Schreckensbilder holen ihn noch immer ein. Von Jo Goll und Susanne Opalka

Es ist kurz nach 20 Uhr, als Mohammad W. am 19. Dezember 2016 noch schnell auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vorbeischauen will. Als er vom Kurfürstendamm aus Richtung Gedächtniskirche geht, kommen ihm schreiende Passanten entgegen – mit aufgerissenen Augen, voller Angst. Der Autohändler weiß sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Er rennt auf den Breitscheidplatz und leistet sofort Erste Hilfe. Gemeinsam mit zwei anderen befreit er drei Personen, die unter den Balken eines halb zusammengebrochenen Marktstandes eingeklemmt sind. "Ich hörte auch, dass ein paar Menschen Gas, Gas riefen", sagt Mohammad W. mit leiser Stimme. "Dann sah ich die offene Gasflasche und drehte sie zu, dann wurde mir schwarz vor Augen."

Hinterbliebene springt ehrenamtlich ein

Mohammad W. verliert das Bewusstsein. Ein herabfallender Balken hat ihn getroffen. Erst im Krankenhaus wird er wieder wach. Die Diagnose: Quetschung des Rückenmarks. Der Deutsch-Libanese leidet fortan unter wiederkehrenden Lähmungserscheinungen, kann nicht mehr gehen, ist seit dem Anschlag immer wieder auf den Rollstuhl angewiesen. Auch eine Folge der sogenannten Posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS. Die traumatischen Momente, die er nach dem furchtbaren Anschlag als Zeuge erlebt hat, holen ihn immer wieder ein.

Mohammad W. hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschenleben gerettet, mit seinem entschlossenen Handeln eine Explosion an dem zusammengebrochenen Stand verhindert. Der Bundesinnenminister, der Bundesaußenminister, der Regierende Bürgermeister und sogar die Kanzlerin haben ihm nach dem Anschlag Briefe geschrieben, schnelle und unbürokratische Hilfe in Aussicht gestellt. Doch Mitte Dezember, vier Jahre nach dem Anschlag, wartet er noch immer auf einen geeigneten Rollstuhl. Der jetzige ist nur eine Leihgabe und für seine Größe und sein Gewicht schlicht und einfach zu klein. "Meine Oberschenkel reiben ständig an den Halterungen der Reifen, das macht Druck auf die Knochen", sagt er verzweifelt. "Nachts, wenn ich die Beine ausgestreckt habe, kommen dann die Schmerzen und ich kann nicht schlafen." Zwischenzeitlich wurde ihm zwar von der AOK ein halbelektrischer Rollstuhl gestellt, doch dieser hatte so seine Tücken, erzählt uns Astrid Passin. Seit einem halben Jahr unterstützt sie ehrenamtlich Mohammad W. und kümmert sich darum, dass er die gesundheitliche Versorgung bekommt, die ihm zusteht. "Der Akku ist zu schwach. Deshalb blieb Mohammad immer wieder im Rollstuhl auf der Straße stehen und musste sich abholen lassen", sagt sie. Passin hat durch den Anschlag ihren Vater verloren und ist seither für Verletzte und Hinterbliebene Ansprechpartnerin und Vertraute.

Beamtendeutsch statt unbürokratischer Hilfe

Astrid Passin ärgert sich darüber, dass das Landesamt für Gesundheit und Soziales, Lageso, die Unfallkasse und die Krankenkasse immer wieder Formulare und neue Anträge an Mohammad W. schicken, statt schnell und unbürokratisch zu handeln. Allein kann er die vielen Unterlagen gar nicht bewältigen, die in Beamtendeutsch verfassten Schreiben versteht der im Libanon geborene 45-Jährige nur schwer. Das Gefühl der Überforderung lässt ihn hilflos zurück. Über Wochen hat sich Astrid Passin durch seinen ungeordneten Schriftverkehr gekämpft und jetzt erste Erfolge für ihn erzielt. Seit vier Wochen hat Mohammad W. endlich ein Pflegebett, in das er besser rein- und auch wieder rauskommt. Auch an seiner Balkontür wurde endlich eine Rampe angebracht. Es ist zwar nach wie vor nicht einfach für ihn, an die frische Luft zu gelangen, aber zurück in die Wohnung kommt er umso besser. Doch Astrid Passin sieht deutlich mehr Bedarf. "Er braucht dringend einen geeigneten Pflegesessel, damit er nicht den ganzen Tag im Rollstuhl sitzen muss", sagt die resolute Frau mit den schwarzen Haaren. Um eine neue Brille, einen Physio- und einen Schmerztherapeuten hat sie sich ebenfalls gekümmert. Sie findet aber: "Es wäre auch die Aufgabe des Opferbeauftragten, hier regelmäßig nachzufragen, wie es denn um die Betroffenen steht." Kurze Zeit nach dem Anschlag erlebte Mohammad W. erste Panik- und Angstattacken, bis heute wird er immer wieder von ihnen überwältigt. Die schrecklichen Bilder von abgetrennten Gliedmaßen und Leichen tauchen Tag und Nacht immer und immer wieder vor seinen Augen auf; er wird bewegungslos, kann auf nichts mehr reagieren, nicht mehr richtig hören und sehen.

Offener Brief an die Bundeskanzlerin

"Ich komme aus dem Libanon und ich war Soldat", erzählt er. "Ich habe den Krieg erlebt. Aber ich habe noch nie so eine Schlacht gesehen. Ich kann die Schreie der Menschen bis heute hören, ihre Schmerzen bis heute fühlen." Der Psychotherapeut Rainer Rothe betreut etwa ein Dutzend Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz, aber auch Menschen, die wenige Monate zuvor in Nizza waren, als dort ein Anschlag mit einem Lkw verübt wurde. Am 14. Juli 2016 war auch eine Schulklasse aus Berlin vor Ort. Rothe hat einen Offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verfasst und darin seinem Unmut freien Lauf gelassen. Mit Trauer und Schmerz müsse er miterleben, "wie der Terror für die Geschädigten am Körper und ihrer Seele weitergeht." Die Opfer würden von den Ämtern und Institutionen keine wirkliche Hilfe und Solidarität erfahren, sondern würden zusätzlich "gedemütigt, entwürdigt und verletzt", schreibt Rothe. Einige seiner Patienten hätten bereits "mehrere Suizidversuche unternommen und waren mehrfach in der Psychiatrie." In der Tat scheint der Frust bei vielen Verletzten und Hinterbliebenen der Anschläge von Berlin und Nizza groß zu sein. Dreiviertel der 21 Betroffenen, die Rothe befragt hat, haben sich anwaltliche Hilfe geholt, sagt der Psychotherapeut. Viele Klageverfahren laufen bereits.

Schlicht und einfach vergessen?

Der Opferanwalt Andreas Schulz vertritt inzwischen die Interessen von Mohammad W. Bereits Mitte der achtziger Jahre hat er vor Gericht Menschen vertreten, die zu den Opfern des Bombenanschlags auf die Diskothek "La Belle" in Berlin-Friedenau gezählt haben. Schulz ist der Meinung, dass Behörden wie das Lageso und der Medizinische Dienst nicht vorsätzlich handeln würden. "Ich glaube, dass die Mitarbeiter dort überlastet sind, dass sie nicht die nötige Empathie mitbringen und dass am Ende des Tages bürokratisches Unvermögen greift." Alles, so Schulz, werde "einfach business as usual abgearbeitet." Wenn es beispielsweise im Lageso mehrfach zu Umstrukturierungen komme, "beginnt das bürokratische Prozedere immer wieder von vorn. Und dann geraten solche Fälle in Vergessenheit." Es sind Menschen wie Mohammad W, die schlicht und einfach vergessen werden. Bürokratisches Unvermögen zu Lasten eines Mannes, der alle nur denkbare Hilfe und Anerkennung verdient hätte. Mohammad W. ist ein stiller Held, der Menschenleben gerettet hat. Jetzt braucht er selbst Hilfe. In einer E-Mail zeigte sich der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Roland Weber, auf Anfrage besorgt. Er habe mehrmals mit Mohammad W. Kontakt gehabt und sei davon ausgegangen, dass alles auf einem guten Weg sei. "Das ist eine missliche Situation, die Sie mir schildern und der ich auch nachgehen werde." Diese Bemühungen könnten nun gar nicht mehr erforderlich sein. Denn am Ende des Tunnels gibt es Licht. Auch das zuständige Lageso und die Unfallkasse reagierten offenbar auf die Anfrage von rbb24 Recherche und teilten Mohammad W. mittlerweile telefonisch mit, dass der gewünschte Rollstuhl bewilligt werden soll. Möglicherweise gibt es in dieser Geschichte also nun doch ein Happy End – kurz vor Weihnachten.

