Bild: dpa/Seco

Interview | Berliner EU-Abgeordnete zum Brexit - "Ich würde mich auf den Worst Case vorbereiten"

09.12.20 | 14:17 Uhr

Im Brexit-Drama ringen EU und Großbritannien drei Wochen vor dem Ende der Übergangsphase immer noch um ihre künftigen Beziehungen. Es sei eine reale Gefahr, dass kein Abkommen zustande kommt, sagt die Berliner EU-Abgeordnete Hildegard Bentele.



rbb|24: Frau Bentele, in dieser Woche wird sehr wahrscheinlich eine Entscheidung darüber getroffen werden, wie die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien künftig aussehen sollen. Kommt ein Vertrag zustande, muss dieser noch ratifiziert werden. Sie werden darüber abstimmen. Bleibt Ihnen überhaupt genügend Zeit, um dieses Dokument kritisch zu lesen? Hildegard Bentele: Wir sind natürlich daran interessiert, so schnell wie möglich den Text zu bekommen. Aber wir sind auch vorbereitet. Es gibt die sogenannte UK Coordination Group, die von den Vorsitzenden des Handelsausschusses und des Auswärtigen Ausschusses geleitet wird – übrigens zwei Deutsche, Bernd Lange und David McAllister. Aus jeder Fraktion ist in dieser Gruppe ein Mitglied vertreten und sie steht im ständigen Austausch mit dem Chef-Unterhändler der Kommission, Michel Barnier. Insofern sind wir da ganz eng beteiligt und aufgrund der Empfehlungen der Kollegen auch in der Lage uns relativ schnell eine Meinung zu bilden. Wir wurden auch schon vorgewarnt, eventuell für eine Sondersitzung am 28. Dezember zusammentreten zu müssen. Es ist dennoch extrem ungewöhnlich, dass eine Abstimmung dieser Tragweite so stattfinden muss. Birgt dieser Zeitdruck Gefahren? Die letzten offenen Punkte müssen jetzt von den "Chefs" verhandelt werden - zwischen der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson, der nun noch einmal nach Brüssel kommen wird, das gehört zur Dramaturgie von Verhandlungen. Es geht dann um für beide schwierige Themen: Fischereiquoten, Wettbewerbsbedingungen, Staatshilfen und so weiter. Aber das sind ja alles keine neuen Themen. Meine Sorge ist, dass die Verhandler in diesem späten Stadium noch weit voneinander entfernt liegen, so ist zumindest meine Information. Dass wir vielleicht nicht zu einem Abkommen kommen, sondern mit einer provisorischen Anwendung des Austrittsabkommens weiterleben müssen. Das will keiner. Das würde sehr viele Dinge ungeregelt lassen.

zur person Hildegard Bentele Hildegard Bentele wurde 1976 in Ludwigsburg geboren, ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments und vertritt dort die Berliner CDU. Zuvor war sie acht Jahre lang Abgeordnete in Berlin.



In den vergangenen Monaten wurden von der Kommission immer wieder Termine verschoben, die zuvor als letzte Möglichkeit für eine Einigung bezeichnet worden waren. Jetzt besteht die Gefahr, dass eine Einigung aus rein formalen Gründen scheitert; etwa, weil der Vertrag nicht rechtzeitig in alle EU-Sprachen übersetzt werden kann. Hätte die Kommission ihre eigenen Stichtage ernster nehmen müssen? Der Kommission würde ich jetzt eher weniger Vorwürfe machen. Und wir als Parlament wären auch flexibel und würden über die eine oder andere fehlende Formalie hinwegsehen: Ich persönlich würde auch über ein Abkommen abstimmen, wenn es nur in englischer Sprache vorliegt. Die Zeit wurde nicht von der EU-Seite verspielt, sondern die britische Seite war zu lange unentschieden. Wir haben schon zur Sommerpause angemahnt, dass man jetzt eigentlich zum Abkommen kommen muss, wenn alles in Ruhe und geregelt ablaufen soll. Jetzt wird es ein sehr großer Stress werden. Aber das ist für Sie schon eine reale Gefahr, dass es jetzt zum Bruch kommt? Naja, es kommt nicht zum Bruch, aber möglicherweise zu keinem Abkommen. Dann bliebe nur das Austrittsabkommen als Notlösung. Dort steht ja zum Beispiel zu Nordirland drin, dass dort vorläufig die Zollunion und die Binnenmarktregelung zur Anwendung kommen, um eine harte Grenze zur Republik Irland zu verhindern. Aber ohne Abkommen kämen die normalen WTO-Regeln zum Tragen. Das hieße: Zölle, keine gegenseitige Anerkennung von Standards und so weiter. Das wäre eine sehr schlechte Lösung für die Wirtschaft, insofern wollen wir das natürlich vermeiden. Bleiben wir kurz beim Thema Zölle. Diese späte Entscheidung ist zum Beispiel ein großes Problem für Unternehmen, die Handel mit Großbritannien treiben. Auf konkrete Exportbedingungen ab Januar können sie sich nicht vorbereiten. Können betroffene Firmen jetzt überhaupt noch etwas machen? Ich glaube, man muss sich auf alles vorbereiten. Aber ich würde mich, ehrlich gesagt, auf den Worst Case vorbereiten. Weil eben nicht klar ist, wo wir landen werden. Meines Wissens haben sich viele Firmen schon umorientiert. Zum Beispiel sind britische Finanzdienstleister bereits nach Frankfurt am Main umgesiedelt oder in die Niederlande. Auch Internet-Unternehmen haben sich kundig gemacht und sich vorbereitet auf alle Eventualitäten. Wer sich jetzt drei Wochen vor Ablauf der Frist damit nicht ein bisschen auseinandergesetzt hat, ist wohl leider etwas spät dran.

Sie sind auch Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Das sind alles Bereiche, in denen im weltweiten Vergleich in Europa besonders strenge Auflagen gelten. In den vergangenen Jahren haben britische Regierungen immer wieder anklingen lassen, ihre eigenen Regeln aufstellen zu wollen, um wettbewerbsfähiger zu sein. Welche Auswirkungen würde es für die EU haben, wenn sich direkt vor der Haustür ein Land befindet, das EU-Standards absichtlich unterbietet? Es ist ja so, dass der europäische Markt für die Briten sehr wichtig ist. Als EU bieten wir Großbritannien für den Marktzugang null Zölle und null Quoten an. Damit wäre der britische Zugang zum EU-Binnenmarkt so uneingeschränkt wie für keinen anderen Drittstaat. Im Gegenzug müssen sich die Briten aber dann auch nach unseren Regeln richten, müssen unsere Standards und faire Wettbewerbsbedingungen gelten. Das ist die Essenz des Binnenmarktes. Im Umweltbereich habe ich etwas weniger Sorgen. Boris Johnson hat vor Kurzem einen neuen Fahrplan vorgestellt, mit dem er die EU-Klimaziele sogar noch übertreffen möchte. Aber es könnte probiert werden Produkte herzustellen, die für die USA oder China akzeptabel sind, aber eben nicht für die EU. So könnten britische Unternehmen zur Konkurrenz werden. Es bleibt abzuwarten, welchen Weg die britischen Firmen hier einschlagen werden. Die größere Sorge der EU liegt eher bei Staatsbeihilfen. Dass britische Firmen Beihilfen erhalten und sich so ungerechte Vorteile verschaffen, um auf den europäischen Markt zu kommen. Ein weiteres Themengebiet, mit dem Sie sich beschäftigen, betrifft regionale Förderungen, insbesondere was Industrie und Forschung angeht. In Berlin und Brandenburg gibt es eine Reihe von Universitäten und Industrieforschungsprojekten, die von EU-Geldern profitieren. Nun fällt mit Großbritannien bereits seit Beginn des Jahres einer der größten Netto-Beitragszahler weg. Was bedeutet das für diese Förderprogramme? Das ist ein großes Problem. Das betrifft auch einen zweiten Bereich, den ich mit betreue, die Entwicklungspolitik. Da war Großbritannien immer ein großer Geber. Wir haben dafür gekämpft, dass wir im EU-Budget für die neue Finanzperiode zumindest ansatzweise das gleiche Niveau halten, der britische Fehlbetrag also ausglichen wird. Dieses Mal wird das ein bisschen durch den Recovery-Fonds verdeckt, für den wir ja Schulden aufnehmen. Aber das ist nur eine vorübergehende und keine langfristige Lösung. Offensichtlich ist das für die EU-Mitgliedstaaten eine große Anstrengung. Aber die Aufgaben, die die EU hat, sind ja die gleichen, mit oder ohne UK. Spätestens in sieben Jahren wird sich die Frage nochmal verschärft stellen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Gespräche doch noch zusammenbrechen. Teilen der aktuellen britischen Regierung wäre das möglicherweise sogar recht. Welche Auswirkungen hätte eine derart später Zusammenbruch der Verhandlungen für die EU? Ich kann mir nur relativ schwer vorstellen, dass es in letzter Sekunde nicht doch noch zu einem Übereinkommen kommt. Was wäre das für ein Signal, wenn wir es nicht schaffen sollten, mit einem Land vor unserer Haustür ein Abkommen abzuschließen? Das wäre schon ein großer Rückschlag für die EU. Das will sich eigentlich gerade keiner vorstellen. Deswegen hoffe ich, dass am Schluss die Vernunft auf beiden Seiten obsiegt und man beispielsweise bei den Fischquoten vom hohen Ross runterkommt und sich in der Mitte irgendwo trifft. Auch wenn das ein sehr emotionales Thema ist, weil die britischen Fischer mehrheitlich für den Brexit gestimmt haben und jetzt Ergebnisse sehen wollen. Vor viereinhalb Jahren haben die Briten über den Brexit abgestimmt. Wie erleichtert sind Sie, dass jetzt ein Ende der Verhandlungen abzusehen ist? Also momentan ist keiner erleichtert, sondern alle sind sehr angespannt. Der Wendepunkt für uns im Parlament war allerdings schon Ende Januar, als die britischen Kollegen uns verlassen haben. Das war ein sehr emotionaler Moment, insbesondere für die Kollegen, die schon länger dabei sind. Da wurde offensichtlich, dass Großbritannien wirklich geht und es auch keinen Weg mehr zurück gibt. Viele in der EU haben ja immer gehofft, dass es noch ein zweites Referendum gibt oder dass die Entscheidung nochmal revidiert wird. Jetzt müssen wir in die Zukunft schauen und ein für beide Volkswirtschaften gutes Abkommen hinbekommen. Hier geht es um die Kernkompetenzen der EU, die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien müssen unbedingt gestaltet werden. Keine Lösung zum 31. Dezember wäre Gift für die Handlungsfähigkeit der EU. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Oliver Noffke für rbb|24.